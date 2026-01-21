લીલી તુવેરની કચોરી

શિયાળામાં તાજી લીલી તુવેર મળે છે. ત્યારે તુવેરની લીલવા કચોરી કોઈએ ના બનાવીને ખાધી હોય એવું તો ના જ બને! અને ના પણ બનાવી હોય તો તે ઘરે બનાવવી સહેલી છે!!
સામગ્રીઃ
- ઘઉંનો લોટ 1½ કપ
- ઘી 2 ટે.સ્પૂન
- અજમો ¼
- મીઠું સ્વાદ મુજબ
- કચોરી તળવા માટે તેલ
તુવેરના પૂરણ માટેઃ
- લીલી તુવેર 2 કપ
- તેલ 1 ટે.સ્પૂન
- જીરૂ ½ ટી.સ્પૂન
- વરિયાળી ½ ટી.સ્પૂન
- હળદર 2 ચપટી
- હીંગ ¼ ટી.સ્પૂન
- બેકીંગ સોડા 1 ચપટી
- આદુ-મરચાંની પેસ્ટ 3-4 ટે.સ્પૂન
- 8-10 કાજુના ટુકડા
- કિસમિસ 8-10
- દળેલી ખાંડ 1 ટી.સ્પૂન
- લીંબુનો રસ 1 ટે.સ્પૂન
- ગરમ મસાલો ½ ટી.સ્પૂન
- સફેદ તલ 2 ટે.સ્પૂન
- ધોઈને સમારેલી કોથમીર ½ કપ
રીતઃ ઘઉંના લોટમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું, અજમો તેમજ 2 ટે.સ્પૂન જેટલું ઘી મેળવી દો. અને હાથેથી મિશ્રણને મિક્સ કરો. જેથી ઘી એકસરખું ઘઉંના લોટમાં ભળે. ત્યારબાદ તેમાં થોડું થોડું પાણી મેળવીને મધ્યમ ઘટ્ટ એવો લોટ બાંધીને વાસણ ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે રાખી દો.
તુવેરના દાણાને મિક્સીમાં પલ્સ મોડ પર અધકચરા પીસી લો. અથવા ચોપરમાં અધકચરા પીસી લો.
એક પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં જીરૂ તેમજ વરિયાળીનો વઘાર કરીને હીંગ ઉમેરી દો. હવે પીસેલી તુવેર મેળવીને એક ચપટી સોડા મેળવી દો. ત્યારબાદ તેમાં હળદર 2 ચપટી, સ્વાદ મુજબ મીઠું તેમજ આદુ-મરચાંની પેસ્ટ મેળવીને ગેસની ધીમી આંચે 10 મિનિટ સુધી આ મિશ્રણને ચઢવા દો. ત્યારબાદ તેમાં દળેલી ખાંડ પણ મેળવી દો. ફરીથી 2-3 મિનિટ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈને બાદમાં ગેસ બંધ કરીને મિશ્રણ ઠંડું થાય એટલે કાજુના ટુકડા તેમજ કિસમિસ ઉમેરીને લીંબુનો રસ તેમજ સમારેલી કોથમીર મેળવીને, નાના ગોળા વાળી લો.
ઘઉંનો બાંધેલો લોટ લઈ તેના નાના લૂવા કરી દરેક લૂવાની પાતળી પૂરી વણતા જઈ તેમાં તુવેરનું મિશ્રણ ભરીને ગોળો વાળી દો. આ જ રીતે બધી કચોરી તૈયાર થાય એટલે કઢાઈમાં તેલ મધ્યમ ગરમ કરીને ગેસમી ધીમી-મધ્યમ આંચે કચોરીને સોનેરી રંગની તળી લો.
આ કચોરી ટોમેટો કેચ-અપ સાથે કે ગળી ચટણી સાથે પીરસો.