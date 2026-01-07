તીખી સેવ-દહીંની ઈડલી

ફરસાણની તીખી સેવને દહીંમાં પલાળીને સરસ મજાનો નાસ્તો બની શકે છે. કંઈક વેરાયટી નાસ્તામાં જોઈતી હોય તો!
સામગ્રીઃ
- ચણાના લોટની તીખી સેવ 1 કપ
- દહીં 1 કપ
- ગાજર 1
- કાંદો 1
- સિમલા મરચું 1
- ધોઈને સમારેલી કોથમીર 1 કપ
- લીલા મરચાં 4-5
- આદુ ખમણેલું 1 ટે.સ્પૂન
- રેડ ચિલી ફ્લેક્સ 1 ટી.સ્પૂન
વઘાર માટેઃ
- અળદની દાળ 1 ટે.સ્પૂન
- રાઈ 1 ટી.સ્પૂન
- હીંગ ¼ ટી.સ્પૂન
- તેલ 2 ટે.સ્પૂન
રીતઃ દહીંમાં થોડું પાણી નાખીને વલોવીને સહેજ પાતળું કરી લો. હવે તેમાં ફરસાણની (ચણાના લોટની) સેવ મેળવી દો. સહેજ પાણી નાખીને ઢોકળાના ખીરા કરતાં થોડું ઘટ્ટ એવું મિશ્રણ તૈયાર કરી લો.
આ મિશ્રણમાં ગાજર ખમણીને મેળવો, કાંદો, સિમલા મરચું તેમજ લીલા મરચાં ઝીણાં સમારીને તેમજ ખમણેલું આદુ અને સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીને ઢાંકીને 10 મિનિટ રહેવા દો.
એક પેનમાં વઘાર માટેનું તેલ ગરમ કરી રાઈનો વઘાર તતડે એટલે હીંગ તથા અળદની દાળ મેળવીને 2-3 મિનિટ સાંતળી લીધા બાદ આ વઘાર સેવના મિશ્રણમાં મેળવી દો અને સમારેલી કોથમીર પણ મેળવી દો. ઈડલીના કૂકરમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકો. ઈડલીના મોલ્ડમાં તેલ લગાડીને આ મિશ્રણમાંથી 2 -2 ચમચી ખીરું તેમાં રેડીને પાણી ગરમ થાય એટલે મોલ્ડને કૂકરમાં મૂકીને 10 મિનિટ માટે બફાવા દો.
ત્યારબાદ મોલ્ડને બહાર કાઢી તે ઠંડુ થાય એટલે તેમાંથી ઈડલીનો નાસ્તો ચમચી વડે બહાર કાઢી લઈ લીલી ચટણી સાથે પીરસો.