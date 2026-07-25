ક્રિસ્પી ચિઝી પરાઠા

આ ચિઝી પરોઠા ક્રિસ્પી હોવાને લીધે બાળકોને ઘણાં ભાવશે!
સામગ્રીઃ ઘઉંનો લોટ 1 કપ, ઝીણો રવો 2 ટે.સ્પૂન, અજમો ¼ ટી.સ્પૂન, જીરૂ ¼ ટી.સ્પૂન, સ્વાદ મુજબ મીઠું, રેડ ચિલી ફ્લેક્સ 1 ટી.સ્પૂન, તેલ 2 ટી.સ્પૂન, ધોઈને સમારેલી કોથમીર 2 ટે.સ્પૂન
પૂરણ માટેઃ કાંદા 2, બાફેલા બટેટા, કાળા મરી પાઉડર ¼ ટી.સ્પૂન, લાલ મરચાં પાઉડર ¼ ટી.સ્પૂન, ગરમ મસાલો ¼ ટી.સ્પૂન, ધાણાજીરૂ ½ ટી.સ્પૂન, ચાટ મસાલો ½ ટી.સ્પૂન, સ્વાદ મુજબ મીઠું, ધોઈને સમારેલી કોથમીર 2 ટે.સ્પૂન, જીરૂ ¼ ટી.સ્પૂન, વરિયાળી ¼ ટી.સ્પૂન, તેલ 2 ટે.સ્પૂન, રેડ ચિલી ફ્લેક્સ 1 ટી.સ્પૂન, કાળા તલ પરાઠાની ઉપર લગાડવા માટે, ચીઝ ક્યુબ 3
રીતઃ ઘઉંના લોટમાં રવો, અજમો, જીરૂ, સ્વાદ મુજબ મીઠું, ચિલી ફ્લેક્સ, સમારેલી કોથમીર, મોણ માટેનું તેલ મેળવીને થોડું થોડું પાણી ઉમેરતાં જઈ તેનો લોટ બાંધીને 10 મિનિટ ઢાંકીને રાખો.
કાંદાને લાંબી પાતળી સ્લાઈસમાં સમારી લો.
બટેટાને છીણી લો. તેમાં કાળા મરી પાઉડર, લાલ મરચાં પાઉડર, ગરમ મસાલો, ધાણાજીરૂ, ચાટ મસાલો, સ્વાદ મુજબ મીઠું, સમારેલી કોથમીર ઉમેરીને સરખાં મિક્સ કરી દો. ચીઝ ક્યુબને ઝીણાં ચોરસ ટુકડામાં સમારીને તેમાં મેળવી દો.
એક પેનમાં તેલ ગરમ કરી જીરૂ તેમજ વરિયાળીનો વઘાર કરીને તરત કાંદાની સ્લાઈસ ઉમેરીને 2-3 મિનિટ સાંતળીને તે નરમ થાય એટલે બટેટાવાળું પૂરણ તેમાં 1-2 મિનિટ સાંતળીને એક થાળીમાં કાઢીને ઠંડું કરવા મૂકો.
ગેસ ઉપર તવો ગરમ કરવા મૂકો.
લોટમાંથી મોટી સાઈઝના લૂવા કરી લો. એક લૂવો લઈ તેની ઉપર થોડા કાળા તલ દાબીને લગાડી દો. કાળા તલવાળો ભાગ નીચે આવે તે રીતે પરોઠું વણીને ચપ્પૂ વડે તેને ચોરસ આકારમાં કટ કરી લો. પરોઠાની વચ્ચે 1-2 ટે.સ્પૂન જેટલું પૂરણ ભરીને પરોઠાની ચારે કોરને વાળીને પેક કરી લો. વેલણ વડે હલકા હાથે પરોઠું ચોરસ રહે તે રીતે વણીને તવામાં નાખી ઘી વડે શેકી લો. ગેસની આંચ મધ્યમ રાખવી.
આ જ રીતે બધા પરોઠા શેકી લીધા બાદ તે લીલી ચટણી કે ટોમેટો કેચ-અપ સાથે પીરસો.