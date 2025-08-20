વરસાદમાં શાકભાજી જોઈએ તેવા ન મળે, તો કાજુ શીંગદાણાનું શાક બનાવી શકાય છે!
સામગ્રીઃ
- શીંગદાણા ¼ કપ
- કાજુ ¼ કપ
- સફેદ તલ 1 ટી.સ્પૂન
- જીરૂ 1 ટી.સ્પૂન
- લવિંગ 2-3
- સૂકું લાલ મરચું 1
- તજનો ટુકડો ½ ઈંચ
- હીંગ ¼ ટી.સ્પૂન
- વરિયાળીનો ભૂકો ¼ ટી.સ્પૂન
- હળદર ¼ ટી.સ્પૂન
- ધાણાજીરૂ 1 ટી.સ્પૂન
- લાલ મરચાં પાઉડર ½ ટી.સ્પૂન
- ગરમ મસાલો ½ ટી.સ્પૂન
- આમચૂર પાઉડર ½ ટી.સ્પૂન
- કાંદો 1
- આદુ-મરચાં-લસણની પેસ્ટ 1 ટે.સ્પૂન
- 2 ટામેટાંની પ્યુરી
રીતઃ શીંગદાણાને એક પેનમાં ગરમ કરવા મૂકો. ગેસની ધીમી આંચે શીંગદાણા શેકીને કાઢી લેવા. તે જ પેનમાં તલ પણ શેકી લેવા. શીંગદાણા ઠંડા થયા બાદ છોલીને એક મિક્સરમાં તલ સાથે અધકચરા વાટીને એક વાસણમાં કાઢી લેવા.
તે જ પેનમાં 4 ટે.સ્પૂન તેલ ગરમ કરી તેમાં કાજુ સાંતળીને એક બાઉલમાં કાઢી લો. હવે તે જ તેલમાં જીરૂનો વઘાર કરી લીધા બાદ તમાલપત્ર, તજ, લાલ મરચુ તથા હીંગનો વઘાર કરો. તેમાં અધકચરા વાટેલાં શીંગદાણા મેળવીને 2 મિનિટ સાંતળો. ત્યારબાદ કાંદાને સમારીને આ વઘારમાં ઉમેરી, આદુ-લસણ-મરચાંની પેસ્ટ પણ મેળવીને કાંદો સાંતળી લીધા બાદ ટામેટાંની પ્યુરી ઉમેરી દો.
હવે તેમાં બધાં સૂકા મસાલા ઉમેરી દો. થોડીવાર સાંતળી લીધા બાદ ½ કપ પાણી ઉમેરીને ઢાંકીને ગેસની ધીમી આંચે 4-5 મિનિટ થવા દો. તેમાંનું તેલ છૂટું પડવા લાગે એટલે તેની ઉપર તળેલા કાજુ તેમજ સમારેલી કોથમીર સજાવીને ગેસ બંધ કરીને આ શાક રોટલી કે પરોઠા સાથે પીરસો.