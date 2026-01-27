રાશિ ભવિષ્ય 26/01/2026 થી 01/02/2026

રાશિ ભવિષ્ય- હેમિલ લાઠિયા

નવા સંબંધની શરૂઆત થવાના કારણે તમને કામકાજમાં ધ્યાન ઓછું અને અન્ય પ્રવૃત્તિમાં ધ્યાન વધુ રહે. કામકાજ દરમિયાન વધુ પડતા વિચારો આવવાના કારણે તમને તમારા કામમાં રૂચિ ઓછી જળવાય તેમજ કામ પરાણે કરતાં હોવ તેવી લાગણી મનમાં રહે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપનાર વર્ગ માટે સમયનો સદુપયોગ ઓછો થાય તેવા સંજોગો બની શકે છે. ખરીદી પાછળ તેમજ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓના કારણે નાણા અને સમયનો વ્યય થઈ શકે છે. સાસરી પક્ષ તરફથી કોઈ જાણવા જેવા સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે. આરામ કરવાની વૃત્તિ વધુ જોવા મળી શકે. બજારમાં અનુભવના આધારે નાનું કામકાજ કરવું યોગ્ય છે.

સંતાન બાબત અને પ્રેમસંબંધમાં કંઈક નવીનતા બની શકે છે. લગ્ન બાબતે ક્યાંક વાતચીત ચાલતી હોય તો તેમાં પણ સારી આશા જાગવાના સંજોગો ઉભા થઈ શકે છે. જુના મિત્રવર્તુળ સાથે મિલન-મુલાકાત દરમિયાન ઉત્સાહ સારો અનુભવો અને ભૂતકાળના સ્મરણો તાજા થાય. વિદ્યાર્થી વર્ગ માટે સપ્તાહ દરમિયાન નવીન જાણકારી કે શીખવાની તક મળે. તમારું પોતાનું માન જળવાય અને કામકાજમાં અન્યનો સાથ-સહકાર મળે, જેમાં તમે ખુશીની લાગણી અનુભવો. બજારના કામકાજમાં આત્મવિશ્વાસ જોવા મળે તેમજ ક્યાંક લાભ પણ થાય.

નોકરી-ધંધામાં ઉતર-ચઢાવ દરમિયાન મનમાં અશાંતિ અને ઉદ્વેગ જોવા મળે. કામકાજમાં ઉત્સાહ ઓછો રહે તેમજ નાની બાબતોમાં ઉશ્કેરાઈ જવાય. ઘર કે ઓફિસમાં અન્ય સાથે દલીલબાજી વધુ થઈ શકે છે, પરંતુ ધીરજ અને શાંતિ રાખવાથી પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં રહી શકે છે. કામકાજમાં અન્યનો સહકાર ઓછો જોવા મળી શકે છે તેમજ તમે પણ અન્યને સહયોગી થવામાં ઉદાસીન બની શકો છો. બજારના કામકાજમાં દ્વિધા અનુભવાય અને તેની અસર કામકાજ પર પડી શકે છે.

અસફળતા અને ઉશ્કેરાટવાળું વાતાવરણ જોવા મળે. ઘર કે કુટુંબમાં ભાઈ-બહેન સાથે કામકાજમાં સાથ-સહકાર ઓછો રહે. લગ્ન માટે વાતચીત ચાલતી હોય તેવા લોકોને અન્ય તરફથી ખટપટ જોવા મળી શકે છે. પરિશ્રમ મુજબ ફળ ન મળવાના કારણે અશાંતિ અનુભવાય. કોઈની સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતા કે આકસ્મિક ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. નોકરીમાં કામનું વધુ ભારણ કે અણગમતું કામ કરવાથી માનસિક અશાંતિ વધે. બજારના કામકાજમાં ધીરજ રાખવી સારી. વાહન ધીમે ચલાવવું તથા મુસાફરી દરમિયાન તકેદારી રાખવી ઇચ્છનીય છે.

પરિસ્થિતિમાં ધીમે ધીમે સુધારો થતો જોવા મળે, તેથી ધીરજ રાખવી સારી. ક્ષણિક આવેશ સમસ્યા સર્જી શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચથી અકળામણ થાય પરંતુ મોટી સમસ્યા જણાતી નથી. વિચારોની વધુતા કામ અને વર્તનમાં અસર કરે છે. ક્યાંક મુસાફરી થઈ શકે છે જેમાં કંટાળો અનુભવાય. વાતચીત દરમિયાન ચોખવટ અને તકેદારી રાખવી જરૂરી છે. બજારના કામકાજમાં ઉતાવળિયા નિર્ણય ન લેવાં.

પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન જોવા મળશે અને આનંદ-ઉત્સાહ વચ્ચે સમય પસાર થાય. લગ્ન માટે વાર્તાલાપ કે મિલન-મુલાકાતમાં તમારી પ્રતિભાનો સારો પ્રભાવ પડે. તમે થોડા ચંચળ તથા વધુ ઉદારવાદી બની શકો છો, પરંતુ ગેરસમજ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. બજારના કામકાજમાં અપેક્ષા કરતાં ઓછું પરિણામ મળે. જુના અટકેલા કામ પૂરાં કરવાની કોશિશ કરશો તો થોડી ગતિ જોવા મળે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાર્થીઓએ સમયનો સદુપયોગ કરવો. આરોગ્ય બાબતે બેદરકાર ન બનવું.

કામકાજમાં રુકાવટને કારણે વ્યસ્તતા વધે. સામાજિક કે ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં તમારી હાજરી પ્રભાવશાળી બને અને આત્મસંતોષ મળે. નવીન કામકાજ શરૂ થઈ શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચ થાય. અન્યના કામમાં સહભાગી બનશો તો તમારા કામની નોંધ લેવાય. કામકાજની કદર થાય. જૂની અટકેલી બાબતમાં સહયોગ મળે. બજારના કામકાજમાં ગણતરીપૂર્વક વર્તવું યોગ્ય છે; માર્કેટિંગ ક્ષેત્રમાં મહેનત પ્રમાણે ફળ મળે.

પુરુષાર્થ વધુ કરવો પડે અને મળતા ફળમાં સંતોષ રાખવો. મિત્રો સાથે મિલન-મુલાકાતમાં ખુશી સાથે માનસિક થાક અનુભવાય. અટકેલા કામમાં મહેનત કરશો તો ગતિ આવે. શરદી, તાવ, કફ, આંખ કે માથાની ફરિયાદ ધરાવતા લોકોએ વધુ કાળજી રાખવી. બજારમાં નાનું અને આયોજનપૂર્વકનું કામ કરવું ઇચ્છનીય છે. યુવાવર્ગમાં ઈતર પ્રવૃત્તિઓ વધે અને આકસ્મિક ખર્ચ થાય, તેથી તકેદારી રાખવી.

વડીલવર્ગના આરોગ્ય અંગે ચિંતા રહે. કામમાં અધીરાપણું વધે અને ઉશ્કેરાટનો ભોગ બનવાની શક્યતા રહે. તેમ છતાં કામકાજમાં સહકાર મળવાથી ખુશી અનુભવાય. ઘર કે ઓફિસમાં મતભેદ ઊભા થાય, પરંતુ વ્યવહારકુશળતાથી પરિસ્થિતિ સંભાળી શકો છો. બજારના કામકાજમાં નિર્ણયશક્તિની અછત અનુભવાય, તેથી શાંતિ અને ગણતરીપૂર્વક કામ કરવું. વાહન ધીમે ચલાવવું સલાહભર્યું છે.

જીવનસાથી સાથે આત્મીયતા વધે અને ઉત્સાહ અનુભવાય. તમારી લાગણીઓની કદર થાય. અગાઉ નારાજ રહેલા લોકો તરફથી પણ સારો પ્રતિભાવ મળે. લાગણીઓનો દુરુપયોગ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. લગ્નની વાતચીતમાં સારો પ્રતિભાવ મળી શકે છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ તરફ ઝુકાવ વધે. બજારના કામકાજમાં અનુભવથી લાભ મેળવી શકો છો.

યુવાવર્ગમાં નાની બાબતમાં ગુસ્સો અને નારાજગી જોવા મળે. ક્યાંકથી આકસ્મિક નાણાકીય લાભ કે ખુશી મળે. કમર, સાંધા અને સ્નાયુની તકલીફ ધરાવતા લોકોએ કાળજી રાખવી. સગા-સ્નેહી સાથેની વાતચીતમાં ગમતી વાત સાંભળવા મળે. હિતશત્રુ ઉશ્કેરે નહીં તેની કાળજી રાખવી. પસંદગીની વસ્તુ ખરીદવાની તક મળી શકે છે. બજારના કામકાજમાં પસંદગી મુજબ નાનાં કામ યોગ્ય છે.

કામકાજમાં અન્યનો સહકાર ઓછો મળે. મહેનત પ્રમાણે ફળ ઓછું મળે. લગ્ન બાબતે ચાલતી વાતચીતમાં અતિઉત્સાહ ન રાખવો અને ઈર્ષાળુ ખટપટથી સાવધાન રહેવું. યાત્રા-પ્રવાસમાં ઉત્સાહ ઓછો રહે. મિત્રવર્તુળ સાથે નવી વાતચીત થઈ શકે છે. બજારના કામકાજમાં આયોજનપૂર્વક કાર્ય કરશો તો થોડો લાભ મળે. આકસ્મિક ખર્ચથી મન નારાજ રહી શકે છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR