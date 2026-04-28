સોનલબેન ડેર, પૂર્વ IPS મનોજ નિનામા અને પાયલ સાકરિયાની હારથી રાજકીય ગરમાવો

ગુજરાતમાં આજે 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ જાહેર થયેલા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામોએ અનેક દિગ્ગજોના ગણિત બગાડી નાખ્યા છે. આ ચૂંટણીમાં કેટલાક એવા ચહેરાઓને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે જેમના પર આખા રાજ્યની નજર હતી. ખાસ કરીને અમરેલી, અરવલ્લી અને સુરતમાં જોવા મળેલા આ ઉલટફેરે રાજકીય પંડિતોને પણ ચોંકાવી દીધા છે. ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી માટે આ હાર આંચકા સમાન છે, જ્યારે અમરેલીમાં કોંગ્રેસે મહત્વની બેઠકો પર કબજો જમાવીને પોતાની પકડ મજબૂત કરી છે.
અમરેલી જિલ્લાની લાઠી તાલુકા પંચાયતની ચાવંડ બેઠક પર સૌથી મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. જાણીતા લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈ આહીરની પુત્રી સોનલબેન ડેરને ભાજપે અહીંથી મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા, પરંતુ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર શાંતુબેન ડેરે તેમને પરાજય આપ્યો છે. પારિવારિક જંગ ગણાતી આ બેઠક પર સોનલબેનની હાર અમરેલી ભાજપ માટે મોટો ઝટકો મનાય છે. તેવી જ રીતે, અરવલ્લી જિલ્લાની ઓડ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડનારા પૂર્વ “સિંઘમ” IPS અધિકારી મનોજ નિનામાની પણ હાર થઈ છે. IPS પદેથી રાજીનામું આપી ભાજપમાં જોડાયેલા નિનામા પાસેથી પક્ષને મોટી અપેક્ષાઓ હતી, પરંતુ મતદારોએ તેમને જાકારો આપ્યો છે.
સુરત મહાનગરપાલિકામાં પણ આમ આદમી પાર્ટીને મોટો ફટકો પડ્યો છે. ‘આપ’ના યુવા અને આક્રમક નેતા પાયલ સાકરિયા, જેઓ ગત ટર્મમાં સૌથી નાની ઉંમરના કોર્પોરેટર અને વિપક્ષ નેતા રહ્યા હતા, તેમને વોર્ડ નંબર 16માં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. સુરતમાં AAPના ગઢમાં પડેલા આ ગાબડાંએ પાર્ટીના ભવિષ્ય પર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂક્યું છે. આ હાઈ-પ્રોફાઈલ હાર દર્શાવે છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મતદારોએ પક્ષના ચહેરા કરતા સ્થાનિક પ્રશ્નો અને ગણિતોને વધુ મહત્વ આપ્યું છે. આગામી દિવસોમાં આ પરિણામોની અસર રાજ્યના રાજકારણ પર લાંબા સમય સુધી જોવા મળશે.