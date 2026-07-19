આ છે ભારતની બેસ્ટ લક્ઝરી હોટેલ્સ!

રોજિંદી ભાગદોડ અને કામના સ્ટ્રેસમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે જ્યારે કોઈ અદ્ભુત વેકેશનનું પ્લાનિંગ કરવામાં આવે, ત્યારે મનમાં એક જ સવાલ થાય છે કે ક્યાં જવું? કોઈને સમુદ્રના મોજાં ગમે છે, તો કોઈને પહાડોની ઠંડી હવા, કોઈને જંગલનું રહસ્ય આકર્ષે છે તો કોઈને ભારતનો ભવ્ય ઇતિહાસ! ભારત એક એવો દેશ છે જ્યાં ભૌગોલિક વિવિધતાનો કોઈ પાર નથી.
પણ જો આ સુંદર લોકેશન્સ પર દુનિયાની સૌથી લક્ઝરિયસ અને યુનિક હોટેલ્સમાં રહેવાનો મોકો મળે, તો એ વેકેશન લાઈફટાઈમ મેમરી બની જાય છે. ત્યારે વાત કરીએ ભારતની એવી બેસ્ટ હોટેલ્સ વિશે, જે બીચ, જંગલ, પહાડ અને ઇતિહાસનો અસલી નજારો વૈભવી અંદાજમાં કરાવે છે…
તાજ લેક પેલેસ, ઉદયપુર, રાજસ્થાન
રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં પિચોલા તળાવની બરાબર મધ્યમાં આવેલી આ હોટેલ ભારતની શાન છે. વર્ષ 1746માં મહારાણા જગત સિંહ દ્વિતીય દ્વારા શ્વેત આરસપહાણથી બનેલો આ ભવ્ય મહેલ આજે દુનિયાની સૌથી રોમેન્ટિક અને લક્ઝુરિયસ હોટેલ્સમાં ગણાય છે. તળાવના શાંત પાણીની વચ્ચે તરતા આ મહેલમાં રહેવું એ રાજા-મહારાજા જેવી શાહી જિંદગી જીવવા સમાન છે. અહીં રહેવા માટે લક્ઝરી રૂમ્સ, પેલેસ રૂમ્સ, રોયલ સ્વીટ્સ અને ગ્રાન્ડ રોયલ સ્વીટ્સ જેવા કુલ 65 કળાત્મક રૂમ અને 18 ભવ્ય સ્વીટ્સ આવેલા છે. આ શાહી મહેલની મુલાકાત લેવા માટે ઓક્ટોબરથી માર્ચ મહિનાનો સમય સર્વોત્તમ ગણાય છે, કારણ કે આ દિવસોમાં રાજસ્થાનનું હવામાન એકદમ ખુશનુમા અને ગુલાબી ઠંડી વાળું હોય છે. અહીં રોયલ ટ્રીટમેન્ટ સાથે એક રાત વિતાવવાનું અંદાજિત શરૂઆતી ભાડું રૂપિયા 60 હજારથી શરૂ થાય છે, જે ટૂરિસ્ટ સીઝન અને લક્ઝુરિયસ સ્વીટના પ્રકાર પ્રમાણે રૂપિયા પાંચ લાખ કે એથી વધુ સુધી પણ જઈ શકે છે.
તાજ એક્ઝોટિકા રિસોર્ટ એન્ડ સ્પા, અંડમાન
અંડમાન નિકોબાર ટાપુના હેવલોક આઇલેન્ડ પર જાણીતા રાધાનગર બીચ કિનારે આવેલું આ અદ્ભુત રિસોર્ટ બીચ પ્રેમીઓ માટે પૃથ્વી પરનું સ્વર્ગ છે. આશરે 46 એકર જેટલા વિશાળ વિસ્તારમાં ફેલાયેલા આ રિસોર્ટની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે એ ઊંચા-ગાઢ મેન્ગ્રોવના જંગલો અને અરબી સમુદ્રના બ્લુ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર પાણીની બિલકુલ વચ્ચે બનેલો છે, જે પ્રવાસીઓને માલદીવ્સ જેવો જ અહેસાસ કરાવે છે. અહીં રોકાણ માટે લાકડાના પિલર પર બનેલા લક્ઝુરિયસ વિલા ઓન સ્ટિલ્ટ્સ (Villa on Stilts) અને પ્રાઇવેટ પૂલ વિલા જેવા આધુનિક સુવિધાયુક્ત આવાસ ઉપલબ્ધ છે. અહીં આવવા માટે નવેમ્બરથી એપ્રિલ વચ્ચેનો સમય સૌથી બેસ્ટ માનવામાં આવે છે, કારણ કે આ ગાળામાં દરિયા કિનારે ફરવાની અને સ્કુબા ડાઇવિંગ જેવા વોટર સ્પોર્ટ્સની મજા બમણી થઈ જાય છે. પ્રકૃતિ અને સમુદ્રના સાનિધ્યવાળા આ રિસોર્ટમાં એક રાતનું અંદાજિત ભાડું સીઝન પ્રમાણે રૂપિયા 35 હજારથી શરૂ થઈને રૂપિયા 1,20,000 સુધીનું હોય છે.
ધ ઓબેરોય સેસિલ, શિમલા, હિમાચલ પ્રદેશ
હિમાચલ પ્રદેશની સુંદર પહાડીઓ અને માઉન્ટ એવરેસ્ટની હારમાળાઓ વચ્ચે શિમલાના શાંત ચૌરા મેદાનમાં આવેલી આ એક અત્યંત ઐતિહાસિક અને વૈભવી હોટેલ છે. 100 વર્ષથી પણ વધુ જૂની બ્રિટિશ કાળની આ પ્રોપર્ટીમાં આજે પણ ક્લાસિક લાકડાનું ફ્લોરિંગ, ભવ્ય ફાયરપ્લેસ અને શાનદાર બ્રિટિશ આર્કિટેક્ચરનો નજારો જોવા મળે છે, જ્યાં રૂમની બારી ખોલતા જ સામે બરફથી ઢંકાયેલી પહાડીઓ મન મોહી લે છે. અહીં પ્રવાસીઓ માટે પ્રીમિયર વેલી વ્યુ રૂમ્સ, ડીલક્સ રૂમ્સ અને લક્ઝરી સ્વીટ્સ રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી હિમાલયની ઊંડી લીલીછમ ખીણોનો નજારો સ્પષ્ટ દેખાય છે. અહીં ઉનાળામાં એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન અને શિયાળામાં લાઈવ બરફવર્ષાનો આનંદ લેવા માટે ડિસેમ્બરથી જાન્યુઆરીમાં પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ જોવા મળે છે. પહાડોની વચ્ચે આવેલી આ હેરિટેજ હોટેલમાં રહેવા માટે એક રાતનો અંદાજિત ખર્ચ આશરે રૂપિયા 18 હજારથી રૂપિયા 45 હજારની વચ્ચે થાય છે.
તાજ સફારીસ બાંધવગઢ, મધ્ય પ્રદેશ
મધ્ય પ્રદેશના વિશ્વપ્રસિદ્ધ બાંધવગઢ નેશનલ પાર્કની બિલકુલ સરહદે આવેલી આ હોટેલ વાઇલ્ડલાઇફ, એડવેન્ચર અને જંગલ લાઈફના શોખીનો માટે સૌથી બેસ્ટ ઓપ્શન છે. અંદાજે 40 એકર જેટલા ગાઢ જંગલની વચ્ચે ફેલાયેલી આ પ્રોપર્ટી પ્રવાસીઓને કુદરતની સૌથી નજીક હોવાનો એક રોમાંચક અનુભવ કરાવે છે, જ્યાં રોકાઈને હોટેલની લક્ઝરી ઓપન જીપમાં ટાઈગર જોવા માટે જંગલ સફારી પર જઈ શકો છો. અહીં રહેવા માટે પરંપરાગત મધ્ય પ્રદેશની ગ્રામ્ય શૈલીમાં માટી અને લાકડાની થીમ પર 12 લક્ઝુરિયસ આધુનિક કોટેજ બનાવવામાં આવી છે, જેમાં અંદર તમામ ફાઈવ-સ્ટાર સુવિધાઓ મળે છે. જંગલમાં સફારી અને ટાઈગર સ્પોટિંગ માટે નવેમ્બરથી મે મહિનો સર્વોત્તમ ગણાય છે, જ્યારે ચોમાસાની ઋતુમાં સરકારી નિયમ મુજબ આ જંગલ બંધ રહે છે. લક્ઝરી સફારી રાઈડ્સ અને જમવા સાથે અહીં રોકાણ કરવાનું અંદાજિત ભાડું રૂપિયા 40 હજારથી રૂપિયા 90 હજાર પ્રતિ રાત સુધીનું હોય છે.
ઇવોલ્વ બેક, કર્ણાટક
કર્ણાટકના પ્રખ્યાત કબીની નદીના કિનારે અને નાગરહોલે નેશનલ પાર્ક પાસે આવેલો આ અદ્ભુત રિસોર્ટ ઇકો-લક્ઝરીનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. સ્થાનિક ‘કડુ કુરુબા’ આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને ઝૂંપડીઓની થીમથી પ્રેરિત થઈને બનાવાયેલો આ આખો રિસોર્ટ ચારેય બાજુથી નદીના પાણી અને ગાઢ જંગલથી ઘેરાયેલો છે, જ્યાં રાત્રે જંગલી પ્રાણી-પંખીઓના અવાજો વચ્ચે પ્રાઇવેટ પૂલમાં નહાવાનો અનુભવ લાજવાબ છે. અહીં રોકાવા માટે સફારી હટ્સ, પૂલ હટ્સ અને જેકુઝી હટ્સ બનાવવામાં આવી છે, જે તમામ પ્રાઇવેટ સ્વિમિંગ પૂલ અને જંગલના અદભુત વ્યુ સાથે આવે છે. અહીં આવવા માટે સપ્ટેમ્બરથી માર્ચ દરમિયાનનું વાતાવરણ ખૂબ જ આહલાદક હોય છે કારણ કે આ દિવસોમાં કબીની નદીના કિનારે હાથીઓ અને અન્ય વન્યજીવો પાણી પીવા માટે સરળતાથી જોવા મળે છે. આ પ્રકૃતિથી ભરપૂર રિસોર્ટમાં એક રાત રોકાવાનો અંદાજિત ખર્ચ આશરે રૂપિયા 35 હજારથી રૂપિયા 75 હજાર સુધીનો આવે છે.
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ભારતના અન્ય કેટલાક અદ્ભુત અને ઓફ-બીટ સ્ટે
જો તમે લક્ઝરી હોટેલ્સથી હટીને કંઈક સાવ અલગ અને બરફીલા રોમાંચનો અનુભવ કરવા માંગો છો, તો જમ્મુ-કાશ્મીરના ગુલમર્ગમાં આવેલી ‘ધ ખૈબર હિમાલયન રિસોર્ટ’ બેસ્ટ છે, જે સફેદ પહાડોની વચ્ચે સ્કીઇંગ અને સ્નો-વ્યુ માટે દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે. સાઉથ ઇન્ડિયા તરફ નજર કરીએ તો, કેરળના કુમારકોમમાં ‘કુમારકોમ લેક રિસોર્ટ’ આવેલો છે, જ્યાં તમે કેરળના ટ્રેડિશનલ હાઉસબોટમાં પાણીની ઉપર રહેવાનો અનોખો અને શાંતિદાયક લ્હાવો લઈ શકો છો. આ સિવાય જો પ્યોર હિસ્ટ્રી, રોયલ્ટી અને રાજાશાહી ઠાઠ જોવો હોય, તો જોધપુરનો ભવ્ય ‘ઉમેદ ભવન પેલેસ’ દુનિયાના સૌથી મોટા ખાનગી મહેલોમાંનો એક છે, જ્યાં આજે પણ જોધપુરનો શાહી પરિવાર રહે છે અને તેનો અડધો ભાગ તાજ ગ્રુપ દ્વારા હેરિટેજ હોટેલ તરીકે ચલાવવામાં આવે છે.