WTC Final 2023 IND vs AUS : બીજા દિવસની રમતના અંતે ભારતના 5 વિકેટે 151 રન

વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઈનલ મેચમાં બીજા દિવસની (8 જૂન)ની રમત પૂરી થઈ ગઈ છે. ભારતીય ટીમે પ્રથમ દાવમાં રમતના અંત સુધી 5 વિકેટે 151 રન બનાવી લીધા છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ હજુ પણ 318 રનથી આગળ છે. ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી અજિંક્ય રહાણે (29) અને કેએસ ભરત (5) અણનમ છે. જણાવી દઈએ કે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમે પોતાની પ્રથમ ઈનિંગમાં 469 રન બનાવ્યા હતા.

The five Indian wickets to fall were shared evenly between Australia’s five-man attack 👌 Report from another day 🇦🇺 dominated 👇#WTC23 | #AUSvIND — ICC (@ICC) June 8, 2023

ભારતે જલ્દીથી મહત્વની વિકેટો ગુમાવી દીધી

રોહિત શર્મા અને શુભમન ગીલે ભારતને સકારાત્મક શરૂઆત અપાવી હતી પરંતુ તે પછીથી તે બધું ઝડપથી ઉકેલાઈ ગયું કારણ કે ભારતે બીજા દિવસના બીજા ભાગમાં તેની પ્રથમ પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. તેઓ 151/5 પર દિવસનો અંત આવ્યો, ઓસ્ટ્રેલિયા 318 રનથી પાછળ છે અને હજુ પણ 118 રન છે. ફોલો-ઓન ટાળવાથી દૂર ભાગી જાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના પાંચેય બોલરોએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી અજિંક્ય રહાણે અને રવીન્દ્ર જાડેજા વચ્ચે પાંચમી વિકેટ માટે 71 રનની ભાગીદારીથી ભારત મોટાભાગે ઉછળ્યું હતું. જાડેજા 51 બોલમાં 48 રનના સ્કોર પર લિયોનનો શિકાર બન્યો હતો જ્યારે રહાણે બીજા છેડે કેએસ ભરત સાથે 71 બોલમાં 29 રને સ્ટમ્પ પર અણનમ રહ્યો હતો.

Stumps ⏲ Like the opening day, Day 2 of the Ultimate Test has belonged to the Aussies 💪 Follow the #WTC23 Final 👉 https://t.co/wJHUyVnX0r pic.twitter.com/3RRJJJh0Jo — ICC (@ICC) June 8, 2023



ટ્રેવિસ હેડ અને સ્ટીવ સ્મિથની સદી થઈ

અગાઉ, ટ્રેવિસ હેડ અને સ્ટીવ સ્મિથની સદીઓએ ઓસ્ટ્રેલિયાને 469ના સ્કોર પર પહોંચાડ્યું હતું. ભારતે પ્રથમ દિવસે માત્ર ત્રણ વિકેટ ઝડપી લીધા બાદ બીજા દિવસે સારી લડત આપી હતી, જેમાં મોહમ્મદ સિરાજની ચાર વિકેટ ઝડપી હતી. એલેક્સ કેરીના ક્વિકફાયર 48એ ઓસ્ટ્રેલિયાને 450 રનનો આંકડો પાર કરવામાં મદદ કરી હતી, જેના પછી ભારતે ખાતરી કરી હતી કે વિપક્ષની પૂંછડી વધુ લહેરાતી નથી.