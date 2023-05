કુસ્તીબાજોએ ગંગા નદીમાં મેડલ ન ફેંક્યા, ખેડૂત નેતા નરેશ ટિકૈતની વાત માની, પાંચ દિવસનો સમય આપ્યો

રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (WFI)ના પ્રમુખ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહનો વિરોધ કરી રહેલા કુસ્તીબાજો મંગળવારે ગંગા નદીમાં પોતાના મેડલ વહેવડાવવા હરિદ્વાર પહોંચ્યા હતા. જોકે, ખેડૂત આગેવાનોએ તેમને સમજાવ્યા હતા. કુસ્તીબાજોએ તેમના મેડલ ભારતીય કિસાન યુનિયન (BKU) ના પ્રમુખ નરેશ ટિકૈતને આપ્યા. આ સાથે કુસ્તીબાજો હવે હરિદ્વારથી પરત ફરી રહ્યા છે. ન્યૂઝ એજન્સી ANI અનુસાર, નરેશ ટિકૈતે કુસ્તીબાજો પાસે પાંચ દિવસનો સમય માંગ્યો છે.

ખેડૂત નેતા નરેશ ટિકૈતે શું કહ્યું?

કુસ્તીબાજોને સમજાવ્યા બાદ એબીપી ન્યૂઝ સાથેની વાતચીતમાં ખેડૂત નેતા નરેશ ટિકૈતે કહ્યું કે આ સન્માનની વાત છે. તે જાતીય સતામણીનો મામલો છે. શરમજનક બાબત છે કે એક માણસને બચાવવામાં આખી સરકાર લાગી ગઈ. તેણે કહ્યું કે ખેલાડીઓ માથું નીચું નહીં થવા દે

#WATCH | “Entire Indian govt is saving one man (WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh). There will be a Khap meeting tomorrow,” says Farmer leader Naresh Tikait who intervened and asked protesting wrestlers not to immerse their medals while seeking five days time#WrestlersProtest pic.twitter.com/3xm10VPQg7 — ANI (@ANI) May 30, 2023

શ્રી ગંગા સભાએ વિરોધ કર્યો

બીજી તરફ, શ્રી ગંગા સભાએ કુસ્તીબાજોના મેડલ ગંગામાં તરતા મુકવાનો વિરોધ કર્યો હતો. વિધાનસભાના સ્પીકર નીતિન ગૌતમે કહ્યું કે આ ગંગાનો વિસ્તાર છે, તેને રાજકારણનો અખાડો ન બનાવો, મેડલ રમતના હાડકા નથી. રમત અમર છે, પૂજા છે, સ્વાગત છે. ભગવાન એમને સદબુદ્ધિ આપે. નીતિન ગૌતમે કહ્યું કે અમે મેડલનું વિતરણ બંધ કરીશું. એબીપી ન્યૂઝ સાથેની વાતચીતમાં ગંગા સભાના જનરલ સેક્રેટરી તન્મય વશિષ્ઠે કહ્યું કે તેઓ હર કી પૌરીમાં મેડલને વહેવા દેશે નહીં. આ એક ધાર્મિક સ્થળ છે, વિરોધ માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી શકાય નહીં.



કોંગ્રેસે મેડલ ન છોડવાની અપીલ કરી હતી

આ સિવાય કોંગ્રેસે કુસ્તીબાજોને મેડલ ગંગામાં ન ફેંકવાની અપીલ કરી હતી. કોંગ્રેસના મહાનગર પ્રમુખ સતપાલ બ્રહ્મચારીએ કહ્યું કે તમારી મહેનત ગંગામાં વેડફશો નહીં, સંઘર્ષના બીજા રસ્તા પણ છે. તે જ સમયે, ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકૌતે કુસ્તીબાજોને તેમના મેડલ ગંગામાં ન ફેંકવાની અપીલ કરી હતી.

#WATCH | Protesting wrestlers return from Haridwar after Farmer leader Naresh Tikait intervened and sought five days time from them. pic.twitter.com/JQpweCitHv — ANI (@ANI) May 30, 2023



કુસ્તીબાજોએ મેડલ નદીમાં ફેંકવાની જાહેરાત કરી હતી

અગાઉ, દિલ્હી પોલીસ દ્વારા અટકાયત કર્યા પછી અને જંતર-મંતર ખાતે વિરોધ સ્થળ પરથી હટાવ્યા પછી, કુસ્તીબાજોએ મંગળવારે કહ્યું હતું કે તેઓ તેમના મહેનતથી જીતેલા મેડલને ગંગા નદીમાં ફેંકી દેશે અને ઈન્ડિયા ગેટ પર ‘અમરણાંત ઉપવાસ’ પર ઉતરશે. બેસવું કુસ્તીબાજ સાક્ષી મલિકે તેના ટ્વિટર હેન્ડલ પર એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે કુસ્તીબાજો મંગળવારે સાંજે 6 વાગ્યે પવિત્ર નદીમાં ચંદ્રકોને ડૂબવા માટે હરિદ્વાર જશે. સાક્ષીએ નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે, “મેડલ આપણું જીવન છે, આપણો આત્મા છે. અમે તેમને ગંગામાં ઉતારવાના છીએ. ગંગામાં વહી ગયા પછી અમારા જીવનનો કોઈ અર્થ નહીં રહે, તેથી અમે ઈન્ડિયા ગેટ પર આમરણાંત ઉપવાસ પર બેસીશું.” રેસલર વિનેશ ફોગાટે પણ આ નિવેદન શેર કર્યું છે.

#WATCH | Naresh Tikait arrives in Haridwar where wrestlers have gathered to immerse their medals in river Ganga as a mark of protest against WFI chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh over sexual harassment allegations. He took medals from the wrestlers and sought five-day… pic.twitter.com/tDPHRXJq0T — ANI (@ANI) May 30, 2023



રવિવારે કુસ્તીબાજોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી

રવિવારે દિલ્હી પોલીસે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ બ્રોન્ઝ વિનર વિનેશ ફોગાટ અને અન્ય ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા બજરંગ પુનિયાની સાથે સાક્ષી મલિકની અટકાયત કરી હતી. બાદમાં તેમની સામે કાયદો અને વ્યવસ્થાના ભંગ બદલ FIR નોંધવામાં આવી હતી. હકીકતમાં, કુસ્તીબાજો અને તેમના સમર્થકોએ સુરક્ષા કોર્ડન તોડીને મહિલા ‘મહાપંચાયત’ માટે નવા સંસદ ભવન તરફ જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કુસ્તીબાજોને સંસદની નવી ઇમારત તરફ આગળ વધવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એ જ દિવસે તેનું ઉદ્ઘાટન કરવાના હતા અને જ્યારે પોલીસે કુસ્તીબાજો અને તેમના સમર્થકોને અટકાવ્યા ત્યારે તેમની વચ્ચે મારામારી થઈ હતી.

જંતર-મંતર પરથી કુસ્તીબાજોનો સામાન પણ હટાવી દેવામાં આવ્યો હતો

વિરોધ કરી રહેલા કુસ્તીબાજો અને તેમના સમર્થકોને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં વિવિધ સ્થળોએ લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને બાદમાં તેમને છોડી દેવામાં આવ્યા હતા. કુસ્તીબાજોને બસોમાં બેસાડ્યા બાદ પોલીસ અધિકારીઓએ ધરણાં સ્થળ પર હાજર પલંગ, ગાદલા, કુલર, પંખા અને તાડપત્રી અને અન્ય વસ્તુઓ દૂર કરી હતી. દિલ્હી પોલીસે કહ્યું કે તે કુસ્તીબાજોને વિરોધ સ્થળ પર પાછા આવવા દેશે નહીં.