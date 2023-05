ચેન્નાઈ ફાઇનલમાં જીત્યા પછી અંબાતી રાયડુ રડી પડ્યો, ઈમોશનલ પોસ્ટ કરી શેર

સોમવારે IPL 2023ની ફાઇનલમાં ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમો આમને-સામને હતી. આ મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ગુજરાત ટાઇટન્સને હરાવ્યું હતું. આ રીતે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે પાંચમી વખત આઈપીએલ ટૂર્નામેન્ટ જીતી છે. જો કે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ વીડિયોમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો ખેલાડી અંબાતી રાયડુ જોવા મળી રહ્યો છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની ફાઈનલ જીત્યા બાદ અંબાતી રાયડુ પોતાના આંસુ રોકી શક્યો ન હતો. આ સાથે અંબાતી રાયડુએ સોશિયલ મીડિયા પર એક ઈમોશનલ પોસ્ટ શેર કરી છે. અંબાતી રાયડુએ આ પોસ્ટમાં એક ઈમોશનલ મેસેજ શેર કર્યો છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના ખેલાડીની આ પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે.

Ambati Rayudu emotional and tears in his eyes after won IPL 2023 Trophy.

Won 6 IPL Trophy as player, joint most in the history. What a Legend.

CSK CSK CSK #AmbatiRayudu #CSKvsGT #IPLFinals #IPL2023Final #MSDhoni #CSK #RavindraJadeja

