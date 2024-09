અમેરિકાએ ભારતને ક્વાડ લીડર કેમ કહ્યું, શું છે તેની પાછળનું કારણ?

ક્વાડ શું છે? ચાલો પહેલા આ સમજીએ. ક્વાડ એ ભારત, યુએસ, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા રચાયેલું જૂથ છે જે આ દેશો વચ્ચે અનૌપચારિક વ્યૂહાત્મક સંવાદ માટે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. તે મુક્ત, ખુલ્લા અને સમૃદ્ધ ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રની ખાતરી કરે છે અને આ દેશોને એકબીજાની નજીક લાવે છે. જો ખરા અર્થમાં જોવામાં આવે તો તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં ચીનના વધતા વર્ચસ્વને રોકવાનો અને અહીં સત્તાનું સંતુલન જાળવવાનો છે. તેમજ આ દેશોએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે આગામી વર્ષોમાં કેટલાક વધુ દેશો પણ આ જૂથમાં જોડાશે. હવે ફરી એ જ પ્રશ્ન ઊભો થઈ રહ્યો છે કે અમેરિકા અચાનક ભારતને ક્વાડ લીડર ગણી રહ્યું છે.

