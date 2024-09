IND vs BAN: ભારતે ચેન્નાઈ ટેસ્ટમાં બાંગ્લાદેશને હરાવ્યું

રોહિત શર્માની કપ્તાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ ચેન્નાઈ ટેસ્ટમાં શાનદાર જીત નોંધાવી છે. ચેન્નાઈમાં રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં ભારતે બાંગ્લાદેશને 280 રને હરાવ્યું છે. ભારતે હવે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0ની અજેય સરસાઈ હાંસલ કરી લીધી છે. જીતવા માટેના 515 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી બાંગ્લાદેશની ટીમ બીજા દાવમાં 234 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. બાંગ્લાદેશ માટે કેપ્ટન નઝમુલ હસન શાંતોએ બીજી ઇનિંગમાં સૌથી વધુ 82 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. ભારત માટે રવિચંદ્રન અશ્વિને બીજી ઇનિંગ્સમાં સૌથી વધુ 6 વિકેટ લીધી છે. જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજાએ ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી. જસપ્રીત બુમરાહને સફળતા મળી છે. બાંગ્લાદેશે ચોથા દિવસની શરૂઆત 4 વિકેટે 158 રનના સ્કોરથી કરી હતી અને પ્રથમ સેશનમાં 76 રન ઉમેર્યા બાદ બાકીની 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી.

Victory by 2⃣8⃣0⃣ runs in the 1st Test in Chennai 🙌#TeamIndia take a 1⃣-0⃣ lead in the series 👏👏 Scorecard ▶️ https://t.co/jV4wK7BOKA #INDvBAN | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/wVzxMf0TtV — BCCI (@BCCI) September 22, 2024

સ્ટાર ઓફ સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિન ભારત માટે સૌથી મોટો મેચ વિનર સાબિત થયો છે. રવિચંદ્રન અશ્વિને શાનદાર બેટિંગ કરી અને 113 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી. રવિચંદ્રન અશ્વિને બીજી ઇનિંગમાં બોલિંગમાં પણ અજાયબીઓ કરી હતી. રવિચંદ્રન અશ્વિને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 37મી વખત એક ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લેવાનો શાનદાર રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. રવિચંદ્રન અશ્વિને બીજી ઇનિંગમાં સૌથી વધુ 6 વિકેટ લીધી છે. રવિચંદ્રન અશ્વિનને એક જ ટેસ્ટ મેચમાં સદી ફટકારવા અને 5 વિકેટ લેવા બદલ ‘મેન ઓફ ધ મેચ’ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રવિચંદ્રન અશ્વિને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ 5 વિકેટ લેવાના મામલે ઓસ્ટ્રેલિયાના મહાન લેગ સ્પિનર ​​શેન વોર્નના રેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી છે. રવિચંદ્રન અશ્વિને 101મી ટેસ્ટમાં 37મી 5 વિકેટ લેવાનું કારનામું કર્યું છે. તે જ સમયે, ઓસ્ટ્રેલિયાના મહાન લેગ સ્પિનર ​​શેન વોર્ને 145મી ટેસ્ટમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.

6⃣ wickets in the morning session on Day 4 🙌 Bangladesh 234 all out in the 2nd innings. A dominating win for #TeamIndia! 💪 Scorecard ▶️ https://t.co/jV4wK7BOKA#INDvBAN | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/TR1RoEDyPB — BCCI (@BCCI) September 22, 2024

અશ્વિન સદી ફટકારીને ચમક્યો

આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરી અને પ્રથમ દાવમાં 376 રન બનાવ્યા. ભારત માટે ઓફ સ્પિન ઓલરાઉન્ડર રવિચંદ્રન અશ્વિને આઠમા નંબર પર બેટિંગ કરતા 113 રન બનાવ્યા છે. આ સિવાય રવિન્દ્ર જાડેજાએ 86 રનની ઇનિંગ રમી હતી. બાંગ્લાદેશ તરફથી હસન મહમૂદે પ્રથમ દાવમાં સૌથી વધુ 5 વિકેટ લીધી હતી. તસ્કીન અહેમદે 3 વિકેટ લીધી હતી. આ સિવાય નાહીદ હસન અને મેહદી હસન મિરાજે 1-1 વિકેટ લીધી હતી. ઓફ સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિન વિશ્વનો એકમાત્ર એવો ખેલાડી છે જેણે એક જ મેદાન પર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં બે વખત સદી ફટકારી છે અને 5 વિકેટ ઝડપી છે. રવિચંદ્રન અશ્વિને વર્ષ 2021માં ઈંગ્લેન્ડ સામે ચેન્નાઈ ટેસ્ટમાં 106 રન બનાવ્યા હતા અને 43 રનમાં 5 વિકેટ લીધી હતી. હવે અશ્વિને વર્ષ 2024માં બાંગ્લાદેશ સામે ચેન્નાઈ ટેસ્ટ દરમિયાન 133 બોલમાં 113 રન બનાવ્યા હતા અને 88 રનમાં 6 વિકેટ લીધી હતી.

A game-changing TON 💯 & 6⃣ Wickets! 👌 👌 For his brilliant all-round show on his home ground, R Ashwin bags the Player of the Match award 👏 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/jV4wK7BOKA #TeamIndia | #INDvBAN | @ashwinravi99 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Nj2yeCzkm8 — BCCI (@BCCI) September 22, 2024

બાંગ્લાદેશ પ્રથમ દાવમાં ભારતીય બોલરોએ 149 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. ભારત તરફથી પ્રથમ દાવમાં ઝડપી બોલર જસપ્રિત બુમરાહે સૌથી વધુ 4 વિકેટ ઝડપી હતી. આ સિવાય મોહમ્મદ સિરાજ, આકાશ દીપ અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ 2-2 વિકેટ લીધી હતી. બાંગ્લાદેશ તરફથી શાકિબ અલ હસને પ્રથમ દાવમાં સૌથી વધુ 32 રન બનાવ્યા હતા. આ પછી ભારતે 4 વિકેટે 287 રન બનાવીને તેનો બીજો દાવ ડિકલેર કર્યો હતો. ભારતે બાંગ્લાદેશને જીતવા માટે 515 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. શુભમન ગિલે બીજી ઇનિંગમાં ભારત તરફથી સૌથી વધુ અણનમ 119 રન બનાવ્યા છે. આ સિવાય રિષભ પંતે 109 રનની ઇનિંગ રમી હતી. જીતવા માટેના 515 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી બાંગ્લાદેશની ટીમ બીજા દાવમાં 234 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. ભારતે હવે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0ની અજેય સરસાઈ હાંસલ કરી લીધી છે.