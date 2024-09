ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થઈ મેગા ડીલ

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે સંરક્ષણ વેપાર સતત વધી રહ્યો છે. ભારત અમેરિકા પાસેથી લેટેસ્ટ ટેક્નોલોજીથી સજ્જ કિલર ડ્રોન ખરીદવા જઈ રહ્યું છે. આ ડીલને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડને ફાઈનલ કરી છે. ભારત અમેરિકા પાસેથી 31 MQ-9B (16 સ્કાય ગાર્ડિયન અને 15 સી ગાર્ડિયન) રિમોટલી પાઇલોટેડ એરક્રાફ્ટ ડ્રોન ખરીદવા જઈ રહ્યું છે. આ ડ્રોનની કિંમત લગભગ 3 અબજ ડોલર છે. ગયા વર્ષે જૂનમાં સંરક્ષણ મંત્રાલયે યુએસ પાસેથી હવા-થી-સરફેસ મિસાઇલો અને લેસર-ગાઇડેડ બોમ્બથી સજ્જ MQ-9B સ્કાય ગાર્ડિયન અને સી ગાર્ડિયન સશસ્ત્ર ડ્રોનની ખરીદીને મંજૂરી આપી હતી.

