ટ્રમ્પની નજીકનો ચાર્લી કિર્ક કોણ હતો? જેની હત્યાનો આરોપી હવે પકડાયો

અમેરિકાની ઉટાહ વેલી યુનિવર્સિટીમાં ચાર્લી કિર્કની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નજીકના ગણાતા કિર્કની હત્યાથી અમેરિકામાં નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. ટ્રમ્પે તેમના મૃત્યુ પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને અમેરિકન મૂલ્યો પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધ રહેવાની વિનંતી કરી હતી. કિર્ક રૂઢિચુસ્ત યુવાનોના હીરો હતા અને ટ્રેનિંગ પોઇન્ટ યુએસના સ્થાપક પણ હતા.
અમેરિકન રૂઢિચુસ્ત કાર્યકર્તા ચાર્લી કિર્કના શંકાસ્પદ હત્યારાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીની ઓળખ ટાયલર રોબિન્સન તરીકે થઈ છે. આરોપી ઉટાહનો રહેવાસી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેના પિતાએ તેને પોલીસને સોંપી દીધો છે. ઉટાહના ગવર્નરે કહ્યું કે રોબિન્સને એકલા હાથે જ આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો, જોકે આ મામલે તપાસ ચાલુ છે.
કોણ હતા ચાર્લી કિર્ક?
ચાર્લી કિર્ક રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ખૂબ જ નજીક રહ્યા છે. તેમની હત્યા બાદ, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. આ નિવેદનમાં, તેમણે કહ્યું કે હું બધા અમેરિકનોને અમેરિકન મૂલ્યો પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધ રહેવા વિનંતી કરું છું જેના માટે ચાર્લી કિર્ક જીવ્યા અને મૃત્યુ પામ્યા. તેમણે અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા, નાગરિકતા, કાયદાનું શાસન અને દેશભક્તિની ભક્તિ અને ભગવાન પ્રત્યેના પ્રેમના મૂલ્યો માટે પોતાનું જીવન જીવ્યું.
એવું કહેવાય છે કે ચાર્લી કિર્કે 2020 ની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં છેતરપિંડીના અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના ખોટા દાવાઓને પણ ટેકો આપ્યો હતો. આ સમય દરમિયાન, તેમણે અમેરિકામાં ટ્રાન્સજેન્ડર અને ઇમિગ્રન્ટ્સ પર પણ હુમલો કર્યો.
ચાર્લી કિર્ક 18 વર્ષના હતા, ત્યારે તેમણે ટ્રેનિંગ પોઈન્ટ યુએસની સ્થાપના કરી હતી. તે એક પ્રકારનું જૂથ બન્યું જેણે એક દાયકામાં ઘણી વખત પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો. ટ્રેનિંગ પોઈન્ટ યુએસ ઉપરાંત, કિર્કે ટર્નિંગ પોઈન્ટ એક્શન પણ શરૂ કર્યું. ટ્રમ્પે તેને ઘરે ઘરે જઈને મતો માટે પ્રચાર કરવાની જવાબદારી સોંપી.
ઉટાહ વેલી યુનિવર્સિટીમાં ચાર્લી કિર્કની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. ચાર્લી કિર્કની હત્યા બાદ પોલીસને જે શરૂઆતના પુરાવા મળ્યા તેમાં આરોપીના હાથના નિશાન, જૂતાના તળિયા અને જંગલમાંથી મળેલી રાઈફલનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, આ પછી પણ પોલીસ ખાલી હાથ હતી. જોકે, રોબિન્સનની નજીકના એક વ્યક્તિએ પોલીસને તેના વિશે માહિતી આપી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને રોબિન્સનનો મિત્ર પણ મળ્યો, જેને રોબિન્સને ચાર્લીની હત્યા બાદ ઓનલાઈન મેસેજ મોકલ્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે રોબિન્સને ચાર્લી કિર્કની હત્યા બાદ ડિસ્કોર્ડ પ્લેટફોર્મ પર તેના એક મિત્રને મેસેજ મોકલ્યા હતા. તે મેસેજમાં રોબિન્સને જણાવ્યું હતું કે તેણે રાઈફલને ટુવાલમાં લપેટીને જંગલમાં ફેંકી દીધી હતી. આ મેસેજના આધારે રોબિન્સન સામેનો કેસ મજબૂત બન્યો. રોબિન્સનનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ નથી. રોબિન્સન હાલમાં સ્પેનિશ ફોર્કમાં ઉટાહ કાઉન્ટી જેલમાં બંધ છે અને હજુ સુધી તેના પર ઔપચારિક રીતે આરોપ મૂકવામાં આવ્યો નથી.
ઇટાલિયન લોકગીતથી પ્રેરિત થઈને આ ઘટના ગોઠવવામાં આવી હતી
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઉટાહના ગવર્નર સ્પેન્સર કોક્સે જણાવ્યું હતું કે પોલીસે આરોપી ટાયલર રોબિન્સનની રાઇફલ જપ્ત કરી છે અને ગોળીઓ પણ મળી છે. જે બોક્સમાં કારતૂસ રાખવામાં આવ્યા હતા તેના પર ઇટાલિયન લોકગીત “ઓ બેલા ચાઓ, બેલા ચાઓ” માંથી પંક્તિઓ લખેલી હતી. આ એક ફાશીવાદ વિરોધી ગીત છે, જે ક્રાંતિના પ્રતીક તરીકે ગવાય છે.
બેલા ચાઓ શું છે?
બેલા ચાઓ એક લોકપ્રિય ઇટાલિયન લોકગીત છે. તેનો એક ઇતિહાસ છે. ખરેખર, આ ગીત 19મી સદીમાં ઇટાલિયન કામદારો દ્વારા વિરોધ તરીકે ગવાયું હતું. આ ગીત બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન નાઝી પ્રતિકારની ઓળખ પણ બન્યું. દર વર્ષે 25 એપ્રિલે, આ ગીત ઇટાલીમાં મુક્તિ દિવસ નિમિત્તે ગવાય છે. ઇટાલીમાં નાઝી શાસનના અંતની ઉજવણી તરીકે મુક્તિ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે.
તાજેતરના વર્ષોમાં આ ગીતની લોકપ્રિયતા ઘણી વધી છે. ટીવી સીરિઝ તેમજ વિડીયો ગેમ્સમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગીતનો ઉપયોગ 2017 માં સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ પર શરૂ થયેલી નેટફ્લિક્સ સીરિઝ, મની હેઇસ્ટમાં પણ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ આ ગીત સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત થયું. મે 2023 માં ઇટાલિયન ટ્રેડ યુનિયનોએ પણ ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીની નીતિઓના વિરોધમાં આ ગીત ગાયું હતું. ગયા વર્ષે હંગેરીના વડા પ્રધાન વિક્ટર ઓર્બનની મુલાકાત દરમિયાન યુરોપિયન સંસદમાં પણ આ ગીત ગવાયું હતું. આ રીતે, આ ગીત વિરોધ અને ક્રાંતિની ઓળખ બની ગયું છે.
FBI અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રોબિન્સને ચાર્લીને કેમ માર્યો તે શોધવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ચાર્લીની હત્યાની આગલી રાત્રે પરિવાર સાથે રાત્રિભોજન કરતી વખતે રોબિન્સને ચાર્લીના કાર્યક્રમની પણ ચર્ચા કરી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું કે રોબિન્સન ચાર્લીને નાપસંદ કરતો હતો અને ચાર્લીની રૂઢિચુસ્ત વિચારસરણીનો સખત વિરોધ કરતો હતો. જો કે, તે રાજકીય રીતે સક્રિય નહોતો અને તાજેતરના સમયમાં મતદાનમાં પણ ભાગ લીધો ન હતો. રોબિન્સનના માતાપિતા રિપબ્લિકન પાર્ટીના સમર્થક છે.