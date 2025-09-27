કોની સાથે લગ્ન કરવાની છે હોલીવૂડ અભિનેત્રી સેલેના ગોમેઝ?

સેલેના ગોમેઝ 2023થી તેના બોયફ્રેન્ડને ડેટ કરી રહી છે. હવે તેણી તેની સાથે લગ્ન કરવા માટે સગાઈ કરી ચૂકી છે.
અભિનેત્રી અને ગાયિકા સેલેના ગોમેઝ 27 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર એટલે કે આજે તેના બોયફ્રેન્ડ બેની બ્લેન્કો સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. કેલિફોર્નિયામાં યોજાનાર આ લગ્નમાં હોલીવુડની ઘણી જાણીતી હસ્તીઓ હાજરી આપશે. જાણીએ કે સેલેના ગોમેઝના ભાવિ પતિ કોણ છે.
2024માં સગાઈ
સેલેના ગોમેઝ અને બેની બ્લેન્કોએ 2023ના અંતમાં તેમના સંબંધોની પુષ્ટિ કરી જેનાથી તેઓ હોલીવુડના સૌથી પ્રિય યુગલોમાંના એક બન્યા. ડિસેમ્બર 2024 માં તેમની સગાઈ થઈ. સેલેનાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેની સગાઈની વીંટીનો ફોટો શેર કર્યો ત્યારે ચાહકો ખુશ થયા. ત્યારબાદ સેલેનાએ સોશિયલ મીડિયા પર તેના ભાવિ પતિ સાથેના ઘણા ફોટા શેર કર્યા, જેમાં એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો.
ઘણા મોટા કલાકારો સાથે કામ કર્યું
સેલેનાના ભાવિ પતિ બેની બ્લેન્કો, એક અમેરિકન ગીતકાર, રેકોર્ડ નિર્માતા અને સંગીતકાર છે. તેઓ ઘણા ઉત્કૃષ્ટ ગીતો બનાવવા માટે જાણીતા છે. 8 માર્ચ, 1988 ના રોજ વર્જિનિયામાં જન્મેલા, બેનીએ એડ શીરન, જસ્ટિન બીબર, ખાલિદ, હેલ્સી, કેટી પેરી અને રીહાન્ના જેવા મોટા કલાકારો સાથે કામ કર્યું છે.
બેની દ્વારા લખાયેલા પ્રખ્યાત ગીતો
બેની તેમના ઉત્તમ ગીત લેખન અને નિર્માણ કૌશલ્ય માટે જાણીતા છે. તેમના ગીતોમાં “લવ યોરસેલ્ફ (જસ્ટિન બીબર)”, “ઈસ્ટ સાઇડ (બેની બ્લેન્કો)”, “રોઝીસ (કેટી પેરી)”, અને “સેનોરિટા”નો સમાવેશ થાય છે. લેખન અને નિર્માણ ઉપરાંત, તેમણે અનેક સોલો સંગીત રજૂ કર્યું છે. તેઓ સેલેના સાથેના તેમના સંબંધો માટે પણ સમાચારમાં રહ્યા છે.
ચાહકો આતુરતાથી લગ્નની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
સેલેના અને બેનીએ તેમના લગ્ન પહેલા મોટાભાગની વિગતો ગુપ્ત રાખી છે. મહેમાનો તેમના લગ્ન સ્થળે આવી રહ્યા છે. વિશ્વભરના ચાહકો તેમના લગ્નની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેઓ દુલ્હન અને વરરાજાના રૂપમાં તેમની એક ઝલક જોવા માટે આતુર છે.