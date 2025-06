12 રાજ્યોમાં મુશળધાર વરસાદ પડશે, હવામાન વિભાગની આગાહી

ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં હવામાનના વિવિધ સ્વરૂપો જોવા મળશે. આજે દેશના ઘણા શહેરોમાં ભારે વરસાદ પડશે, તો ઘણા રાજ્યોમાં ચોમાસું દસ્તક આપશે. ભારતના ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં લોકો આજે હળવો થી મધ્યમ વરસાદ જોઈ શકે છે. સમુદ્રને અડીને આવેલા રાજ્યોમાં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, કેટલાક જિલ્લાઓમાં પૂરની ચેતવણી પણ જારી કરવામાં આવી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર સપ્તાહના અંતે ભારતના રાજ્યોમાં હવામાન કેવું રહેશે તે જાણીએ?

During 0830 hrs IST of yesterday-0530 hrs IST of today, the 07th June, heavy rainfall reported coastal Odisha (Chandbali 8cm) and moderate rainfall over coastal Maharashtra (Ratnagiri 3cm, Santacruz 2cm), Madhya Maharashtra(Nashil 2cm, Pune 2 cm), Gangetic West Bengal (Kolkata… pic.twitter.com/iZvAQF4gaD

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 7, 2025