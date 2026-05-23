દિલ્હી હાઈકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: વિનેશ ફોગાટ પરથી હટ્યો પ્રતિબંધ

ભારતીય રમતગમત જગત અને ખાસ કરીને કુસ્તીના મેદાનમાંથી એક ખુબ જ મોટા અને રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતની દિગ્ગજ મહિલા રેસલર વિનેશ ફોગાટને દિલ્હી હાઈકોર્ટે શનિવારે મોટી ખુશખબર આપી છે. હાઈકોર્ટે વિનેશ ફોગાટને આગામી એશિયન ગેમ્સ 2026 ના સિલેક્શન ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવાની સત્તાવાર પરવાનગી આપી દીધી છે. આ અગાઉ ભારતીય કુસ્તી મહાસંઘે વિનેશ પર ગંભીર આક્ષેપો કરીને તેને 26 જૂન 2026 સુધી ઘરેલું સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદી દીધો હતો. હાઈકોર્ટે ડબલ્યુએફઆઈ (WFI) ની આ પસંદગી નીતિને બહિષ્કારી અને પક્ષપાતી ગણાવી છે અને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મેટરનિટી બ્રેક બાદ વાપસી કરી રહેલી વિનેશ જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની પ્રતિષ્ઠિત ખેલાડીના અધિકારો પર તરાપ મારવાનો મહાસંઘને કોઈ હક નથી.
દિલ્હી હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ ડી.કે. ઉપાધ્યાય અને જસ્ટિસ તેજસ કારિયાની ડિવિઝન બેન્ચે ગત 22 May ના રોજ આ મહત્વપૂર્ણ આદેશ પસાર કર્યો હતો, જેને શનિવારે કોર્ટની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં આવ્યો છે. અદાલતે પોતાના આદેશમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આગામી 30 અને 31 May 2026 ના રોજ યોજાનારા એશિયન ગેમ્સના પસંદગી ટ્રાયલ્સમાં વિનેશ ફોગાટ પૂરી તાકાત સાથે હિસ્સો લઈ શકશે. આ સાથે જ ભવિષ્યમાં કોઈ પક્ષપાત ન થાય તે માટે કોર્ટે આદેશ આપ્યો છે કે આ આખી ટ્રાયલ પ્રક્રિયાની WFI દ્વારા ફરજિયાત વframework હેઠળ વીડિયોગ્રાફી કરવામાં આવે. એટલું જ નહીં, આ પ્રક્રિયા પારદર્શક રહે તે માટે ભારતીય રમતગમત સત્તામંડળ (SAI) અને ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘ (IOA) ના એક-એક સ્વતંત્ર સુપરવાઈઝર પણ ત્યાં વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેશે.