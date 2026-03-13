અમેરિકાએ મોજતબા ખામેનેઈ સહિત 10 ઈરાની નેતાઓ પર જાહેર કર્યું ઇનામ

અમેરિકાએ ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેનીની ધરપકડ તરફ દોરી જતી માહિતી માટે ઈનામની જાહેરાત કરી છે. મોજતબા તેમજ ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) ના અન્ય મુખ્ય વ્યક્તિઓને પકડવા તરફ દોરી જતી માહિતી માટે 10 મિલિયન ડોલરનું ઈનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે રિવોર્ડ્સ ફોર જસ્ટિસ પ્રોગ્રામ હેઠળ આ અપીલ કરી છે. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટર શેર કર્યું છે, જેમાં લોકોને ઈરાની આતંકવાદી નેતાઓ તરીકે વર્ણવતા વ્યક્તિઓ વિશે માહિતી પ્રદાન કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના પુત્ર, મોજતબા સહિત ઘણા અગ્રણી ઈરાની નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે.

પોસ્ટરમાં જણાવાયું છે કે પૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતીના સ્તરના આધારે, ઈનામ 10 મિલિયન ડોલર સુધીનું હોઈ શકે છે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે વિશ્વસનીય માહિતી આપનારાઓને જરૂર પડ્યે બીજા દેશમાં સ્થાનાંતરણ સુવિધાઓ પૂરી પાડી શકાય છે.

યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા બેનરમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ વ્યક્તિઓ ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સના વિવિધ વિભાગોનું નેતૃત્વ કરે છે, જે વિશ્વભરમાં આતંકવાદી કૃત્યોનું આયોજન કરે છે, આયોજન કરે છે અને અમલમાં મૂકે છે.

