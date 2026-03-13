ભારત માટે સારા સમાચાર, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી નિકળવાની તૈયારીમાં 22 જહાજો

ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા ભારતીય જહાજોને મુક્ત કરાવવા માટે સરકાર સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. દરમિયાન, મુંબઈ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે તેણે 22 જહાજોની ઓળખ કરી છે જે માર્ગ સાફ થતાં જ સૌથી પહેલા ખાલી કરવામાં આવશે.
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધે વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટને વધુ તીવ્ર બનાવ્યું છે. ભારત સહિતના દેશો હવે આ માર્ગ દ્વારા તેમના જહાજોને મુક્ત કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. દરમિયાન, મુંબઈ સ્થિત ડિરેક્ટોરેટ ઓફ શિપિંગે જણાવ્યું હતું કે 22 જહાજોની ઓળખ કરવામાં આવી છે અને માર્ગ સાફ થતાં જ તેમને સૌથી પહેલા ખાલી કરવામાં આવશે. ડિરેક્ટોરેટનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે સરકારી સૂત્રોએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ભારત તેના 30 વેપારી જહાજોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે ઈરાન સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, કુલ 28 જહાજો હાલમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા છે, જેમાંથી 24 હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના પશ્ચિમ ભાગમાં છે, જ્યારે ચાર હોર્મુઝના અખાત અને ઓમાનના અખાતના પૂર્વ ભાગની આસપાસના પાણીમાં ફસાયેલા છે.
ઇઝરાયલ અને અમેરિકાના હુમલા બાદ, ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દીધું, જેના કારણે ભારત સહિત અનેક દેશોમાં ઉર્જા સંકટનો ભય ઉભો થયો. હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, સરકાર આ ક્ષેત્રમાં સતત કામ કરી રહી છે અને ભારત તરફ જહાજોના સુરક્ષિત માર્ગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે નૌકાદળના એસ્કોર્ટ જેવા સુરક્ષા પગલાંનું આયોજન કરી રહી છે.
અહેવાલો અનુસાર, ઓળખાયેલા 22 જહાજોમાંથી 13 ભારતીય ધ્વજવાળા છે, જ્યારે બાકીના અન્ય દેશોના છે. આ બધા જહાજો ભારત જવાના હતા. આમાંથી ત્રણ જહાજો LNG વહન કરતા હતા, 11 LPG વહન કરતા હતા અને આઠ ક્રૂડ ઓઈલ વહન કરતા હતા. અંદાજ મુજબ, આ જહાજોના કાર્ગોમાં આશરે 215,000 મેટ્રિક ટન LNG, આશરે 415,000 મેટ્રિક ટન LPG અને આશરે 1,750,000 મેટ્રિક ટન ક્રૂડ ઓઈલ છે. ત્રણ વધારાના ભારતીય ધ્વજવાળા કન્ટેનર જહાજોને પણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત રીતે એસ્કોર્ટ કરવા માટે ઓળખવામાં આવ્યા છે. આ અહેવાલ મુજબ, સરકારે 12 માર્ચ સુધી આ યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ફસાયેલા 215 ખલાસીઓને બહાર કાઢ્યા છે.