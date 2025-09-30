અમેરિકા સરકાર ‘શટડાઉન’ ની આરે, મધ્યરાત્રિ સુધીમાં ભંડોળ ખતમ થઈ જશે

યુએસ સરકાર મંગળવારે શટડાઉન તરફ આગળ વધી રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સરકારી ભંડોળ મધ્યરાત્રિ સુધીમાં સમાપ્ત થઈ જશે, અને ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન પોતપોતાની માંગણીઓ પર અડગ છે. સોમવારે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે મળેલી છેલ્લી બેઠકમાં કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. ટોચના સેનેટ ડેમોક્રેટ ચક શૂમરે કહ્યું કે બંને પક્ષો વચ્ચે મોટા મતભેદો રહ્યા છે. કોંગ્રેસના બંને ગૃહોમાં લઘુમતી ધરાવતો તેમનો પક્ષ સરકાર પર પોતાની સત્તા સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. આ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના બીજા રાષ્ટ્રપતિ કાર્યકાળના આઠ મહિના પછી થયું છે, જે દરમિયાન ઘણી સરકારી એજન્સીઓને તોડી પાડવામાં આવી છે.
સેનેટમાં 60 મતોની જરૂર છે
સેનેટના નિયમો અનુસાર, સરકારી ભંડોળ બિલ પસાર કરવા માટે 60 મતોની જરૂર છે, જે રિપબ્લિકન કરતા સાત વધુ છે (53 મત). જો કોંગ્રેસ મધ્યરાત્રિ પહેલાં ભંડોળ બિલ પસાર નહીં કરે, તો સરકારનો એક ભાગ બંધ થઈ જશે, જેનાથી વોશિંગ્ટનમાં એક નવો રાજકીય સંકટ સર્જાશે.
શટડાઉનના પરિણામો શું હશે?
શટડાઉન બિન-આવશ્યક સરકારી કામકાજ બંધ કરશે, લાખો સરકારી કર્મચારીઓને કામચલાઉ ધોરણે પગાર વગર છોડી દેશે અને ઘણા સામાજિક કલ્યાણ કાર્યક્રમોના ચુકવણીમાં વિક્ષેપ પાડશે. ગયા અઠવાડિયે, વ્હાઇટ હાઉસે સરકારી એજન્સીઓને છટણી માટે તૈયારી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, જે સામાન્ય કામચલાઉ રજાઓ કરતાં વધુ ગંભીર હોય છે. આ પગલાથી સરકારી કર્મચારીઓ પર વધુ અસર પડશે, ખાસ કરીને એલોન મસ્કના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગવર્નમેન્ટ એફિશિયન્સીએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં મોટા પાયે છટણી લાગુ કર્યા પછી.
બંને પક્ષો એકબીજા પર દોષારોપણ કરે છે
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સરકારી શટડાઉન ખૂબ જ અપ્રિય છે, અને ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન બંને તેમને ટાળવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ જો તે થાય છે, તો તેઓ એકબીજા પર દોષારોપણ કરે છે. સેનેટ રિપબ્લિકન નેતા જોન થુને સોમવારે ડેમોક્રેટ્સની માંગણીઓને “બંધક બનાવવા” ના પ્રયાસ તરીકે વર્ણવી હતી.