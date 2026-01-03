અમેરિકાનો વેનેઝુએલા પર હુમલો, રાજધાની કારાકાસમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ

અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર હુમલો શરૂ કર્યો છે. બંને દેશો વચ્ચે ઘણા દિવસોથી તણાવ વધી રહ્યો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અગાઉ નિકટવર્તી હુમલાની ચેતવણી આપી હતી.
અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર હુમલો કર્યો છે. વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસમાં ઓછામાં ઓછા 7 વિસ્ફોટ અને નીચા ઉડતા વિમાનોનો અવાજ સંભળાયો. રશિયા ટુડેના અહેવાલ મુજબ, યુએસ એરફોર્સે વેનેઝુએલાના ઇસ્લા માર્ગારીટા ટાપુ પર બોમ્બમારો કર્યો છે, જ્યાં સૈન્યના ટોચના બેઝ છે. હુમલાઓ પછી, વેનેઝુએલામાં કટોકટીની સ્થિતિ જાહેર કરવામાં આવી છે. વેનેઝુએલાની સરકારે અમેરિકા પર નાગરિકો અને લશ્કરી બેઝ પર હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
શહેરના વિવિધ ભાગોમાં જોરદાર વિસ્ફોટો સંભળાયા. શહેરના દક્ષિણ ભાગમાં, એક મુખ્ય લશ્કરી થાણા પાસે, વીજળી પણ કાપી નાખવામાં આવી હતી. અગાઉ, વેનેઝુએલાએ પાંચ અમેરિકન નાગરિકોની ધરપકડ કરી હતી, જેના કારણે અમેરિકાએ કાર્યવાહીની ધમકી આપી હતી. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અગાઉ ચેતવણી આપી હતી કે આગામી દિવસોમાં યુએસ સૈન્ય વેનેઝુએલાની અંદર જમીન પર હુમલો કરી શકે છે.
લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા
વેનેઝુએલાની સરકારે હજુ સુધી કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. રાજધાની કારાકાસમાં થયેલા વિસ્ફોટો બાદ, વિવિધ વિસ્તારોના રહેવાસીઓ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. કેટલાક કારાકાસ છોડીને જતા પણ જોવા મળ્યા હતા. આ ત્યારે આવ્યું છે જ્યારે યુએસ સૈન્ય તાજેતરના દિવસોમાં ડ્રગ હેરફેર કરતી બોટોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. શુક્રવારે, વેનેઝુએલાએ કહ્યું કે તે ડ્રગ હેરફેર સામે લડવા માટે યુએસ સાથે કરાર પર વાટાઘાટો કરવા તૈયાર છે.
યુએસ વેનેઝુએલામાં સરકાર બદલવા માંગે છે
દક્ષિણ અમેરિકન દેશના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોએ ગુરુવારે પ્રસારિત એક પૂર્વ-રેકોર્ડેડ ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે યુએસ વેનેઝુએલામાં સરકાર બદલવા માંગે છે. માદુરોએ એમ પણ કહ્યું હતું કે યુએસ દેશના વિશાળ તેલ ભંડારમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગે છે.
ડોકિંગ વિસ્તાર પર ડ્રોન હુમલો
માદુરો પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નાર્કો-આતંકવાદનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ગયા અઠવાડિયે વેનેઝુએલાના ડ્રગ કાર્ટેલ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ડોકિંગ વિસ્તાર પર ડ્રોન હુમલા પાછળ સીઆઈએનો હાથ હતો. સપ્ટેમ્બરમાં યુએસએ બોટો પર હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી વેનેઝુએલાની ધરતી પર આ પહેલું જાણીતું સીધું ઓપરેશન હતું.