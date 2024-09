કંગનાની ઈમરજન્સીના વિવાદ વચ્ચે નવી ફિલ્મની જાહેરાત

બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને બીજેપી સાંસદ કંગના તેની ફિલ્મ ‘ઇમરજન્સી’ને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદોને લઈને સતત ચર્ચામાં રહે છે. તેમની ફિલ્મ 6 સપ્ટેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની હતી, પરંતુ વિવાદો બાદ સેન્સર બોર્ડે ફિલ્મને સર્ટિફિકેટ આપવાની પ્રક્રિયા પર રોક લગાવી દીધી છે અને ફિલ્મને મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. પરંતુ બીજી તરફ ‘ઇમરજન્સી’ના વિવાદોનો સામનો કરી રહેલી કંગના રનૌતે પણ એક નવો પ્રોજેક્ટ સાઇન કર્યો છે. કંગના હવે એક નવી ફિલ્મમાં કામ કરવા જઈ રહી છે જેનું ટાઈટલ છે ‘ભારત ભાગ્ય વિધાતા’.

કંગના નવી ફિલ્મમાં આ પાત્ર ભજવશે

ટ્રેડ એક્સપર્ટ તરણ આદર્શે માહિતી આપી હતી કે કંગના હવે ‘ભારત ભાગ્ય વિધાતા’ નામની નવી ફિલ્મમાં લીડ રોલમાં જોવા મળશે. તરણની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અનુસાર, આ ફિલ્મ ‘સામાન્ય લોકોની અદભૂત વાર્તા અને તેમની અસાધારણ સિદ્ધિઓ દર્શાવશે.’

KANGANA RANAUT TO STAR IN ‘BHARAT BHHAGYA VIDDHAATA’… #KanganaRanaut will essay the central role in #BharatBhhagyaViddhaata… The film will showcase the remarkable stories of ordinary people and their extraordinary achievements.

