મણિપુર પર સંસદમાં હંગામો… વિપક્ષે કહ્યું- PM મોદીએ નિવેદન આપવું જોઈએ, અમિત શાહે કહ્યું- ચર્ચાથી કેમ ભાગી રહ્યા છો?

મણિપુરની ઘટના બાદ દેશભરમાં રોષ ફેલાયો છે. આ મુદ્દે સંસદના બંને ગૃહોમાં ચોમાસુ સત્રના ત્રીજા દિવસે પણ હોબાળો ચાલુ રહ્યો હતો. વિપક્ષના સાંસદો આ મામલે ગૃહમાં પીએમ મોદીના નિવેદનની માંગ કરી રહ્યા છે. જ્યારે શાસક પક્ષનો આરોપ છે કે વિરોધ પક્ષો આ મુદ્દે ચર્ચાથી ભાગી રહ્યા છે. જાણો આ બાબત સાથે જોડાયેલી મોટી વાતો

#WATCH | I am ready for discussion on this in the House. I request the Opposition to let a discussion take place on this issue. It is important that the country gets to know the truth on this sensitive matter: Union Home Minister Amit Shah on the Manipur issue, in Lok Sabha pic.twitter.com/GalcO32XUR

