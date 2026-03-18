મોદી કેબિનેટની બેઠકમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાયા

દેશના વિકાસને વધુ ગતિ આપવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લેવાયેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યા છે. તાજેતરમાં યોજાયેલી કેન્દ્રિય મંત્રિમંડળની બેઠકમાં અનેક મોટા પ્રસ્તાવો મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ઔદ્યોગિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપતી BHAVYA યોજના અને વિદેશી ફંડિંગને નિયંત્રિત કરતો FCRA સુધારા બિલ મુખ્ય છે. આ નિર્ણયો ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યા છે.
આ બેઠકમાં Narendra Modiના નેતૃત્વ હેઠળ સરકારે ‘ભારત ઔદ્યોગિક વિકાસ યોજના (BHAVYA)’ને મંજૂરી આપી છે. આ યોજના પહેલેથી જ બજેટમાં જાહેર કરવામાં આવી હતી અને હવે તેને અમલમાં મૂકવાનો રસ્તો સાફ થયો છે. આ યોજના હેઠળ દેશભરમાં 100 ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટર વિકસાવવામાં આવશે, જ્યાં તમામ જરૂરી સુવિધાઓ પહેલેથી જ ઉપલબ્ધ હશે.
આ ઔદ્યોગિક ક્લસ્ટર ‘પ્લગ એન્ડ પ્લે’ મોડલ પર આધારિત રહેશે, એટલે કે ઉદ્યોગ શરૂ કરવા માટે જરૂરી રસ્તા, વીજળી, પાણી અને અન્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પહેલેથી જ તૈયાર રહેશે. આ મોડલ ઉદ્યોગકારો માટે અત્યંત અનુકૂળ સાબિત થશે અને નવા રોકાણને આકર્ષવામાં મદદ કરશે.
માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી Ashwini Vaishnawએ જણાવ્યું કે આ યોજના માટે અંદાજે ₹33,660 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. આ યોજના ‘Make in India’ અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવશે અને દેશને વૈશ્વિક ઉત્પાદન કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કરવાની દિશામાં આગળ ધપાવશે.
BHAVYA યોજનાનો મુખ્ય હેતુ દેશમાં ઉત્પાદન વધારવાનો છે, જેથી સ્થાનિક ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન મળે. આ સાથે નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSMEs)ને પણ વિકાસ માટે વધુ તકો મળશે. ઉત્પાદન વધવાથી યુવાઓ માટે રોજગારના નવા અવસર ઉભા થશે અને અર્થવ્યવસ્થાને નવી ગતિ મળશે.
આ ઉપરાંત, મંત્રિમંડળે કપાસના MSP સંબંધિત ખર્ચની પરતફેર માટે ₹1718 કરોડને મંજૂરી આપી છે. આ નિર્ણય ખેડૂતોને સીધી રીતે ફાયદો પહોંચાડશે અને કૃષિ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવશે.
આ બેઠકમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રને પણ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં બારાબંકીથી બહરાઈચ સુધી 4-લેન એક્સેસ-કન્ટ્રોલ્ડ નેશનલ હાઈવે બનાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. લગભગ 101.5 કિમી લાંબા આ માર્ગ માટે ₹6969.04 કરોડનો ખર્ચ થશે, જેનાથી કનેક્ટિવિટી સુધરશે અને વેપારને ગતિ મળશે.
મહત્વપૂર્ણ રીતે, સરકારે Foreign Contribution Regulation Actમાં સુધારા માટેના બિલને પણ મંજૂરી આપી છે. આ સુધારા દ્વારા ભારતમાં NGOને મળતા વિદેશી ફંડના ઉપયોગમાં વધુ પારદર્શિતા અને જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.
આ સમગ્ર સુધારાઓ ભારતના વિકાસ માટે એક મોટું પગલું છે, જેમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને નાણાકીય પારદર્શિતા પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. સરકારનો ઉદ્દેશ દેશને આર્થિક રીતે વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે અને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનાવવાનો છે.
આ રીતે, કેન્દ્રિય મંત્રિમંડળના આ નિર્ણયો આગામી વર્ષોમાં ભારતના વિકાસને નવી દિશા આપશે અને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નવી તકો ઊભી કરશે.