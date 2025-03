જયશંકરની સુરક્ષામાં ખામી અંગે યુકેએ કરી સ્પષ્ટતા

ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર બ્રિટન અને આયર્લેન્ડના છ દિવસના પ્રવાસે છે. યુકેના વિદેશ મંત્રાલયે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરની લંડન મુલાકાત દરમિયાન સુરક્ષામાં થયેલી ખામીની નિંદા કરી છે. બ્રિટને કહ્યું કે પોલીસે આ મામલે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી. તમને જણાવી દઈએ કે લંડનના ચેથમ હાઉસ ખાતે એક થિંક ટેન્કના કાર્યક્રમ પછી જયશંકર પોતાની કાર તરફ આગળ વધ્યા કે તરત જ ત્યાં પહેલાથી જ વિરોધ કરી રહેલા ખાલિસ્તાની વિરોધીઓએ તેમને જોઈને સૂત્રોચ્ચાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું. ખાલિસ્તાન સમર્થક પ્રદર્શનકારીઓએ બેરિકેડ તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો જ્યારે અન્ય લોકોએ ભારત વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. આ દરમિયાન, એક વ્યક્તિ તેની કાર તરફ દોડી ગયો અને પોલીસ અધિકારીઓની સામે ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ ફાડી નાખ્યો.

The British almost allowed an attack on EAM Jaishankar.

Remember the West wants our market but not our security. pic.twitter.com/gB0JcQPsIa

— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) March 6, 2025