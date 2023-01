જમ્મુ કાશ્મીર : ઓપરેશન બાલાકોટમાં બે આતંકવાદીઓને કર્યા ઠાર

ભારતીય સેનાએ જમ્મુ વિભાગના પુંછ જિલ્લામાં આતંકવાદી ઘૂસણખોરીના મોટા કાવતરાને નિષ્ફળ બનાવ્યો છે. જમ્મુ-કાશ્મીરના બાલાકોટ સેક્ટરમાં ઓપરેશન બાલાકોટ હેઠળ સુરક્ષા દળોએ બે આતંકીઓને ઠાર કર્યા છે. માર્યા ગયેલા આતંકવાદીઓ પાસેથી હથિયારો, દારૂગોળો અને અન્ય સામગ્રી મળી આવી છે.

Indian Army thwarts two infiltration bids along LoC in J-K's Poonch in 10 days, guns down 2 terrorists Read @ANI Story | https://t.co/c82oPxHuae#IndianArmy #JammuAndKashmir #Poonch pic.twitter.com/gtNT3rgApt — ANI Digital (@ani_digital) January 8, 2023

સૈન્ય પ્રવક્તા લેફ્ટનન્ટ કર્નલ દેવેન્દ્ર આનંદે જણાવ્યું હતું કે શનિવારે સાંજે લગભગ 7 વાગ્યે, સૈનિકોએ બાલાકોટ સેક્ટરમાં અંકુશ રેખા પારથી ઘૂસણખોરી કરવાનો પ્રયાસ કરતા બે આતંકવાદીઓની શંકાસ્પદ હિલચાલ જોઈ હતી. તરત જ નિયંત્રણ રેખા અને વાડ પરના સૈનિકોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા હતા.

J&K | Troops & terrorists were engaged in firing & terrorists were brought down. On Jan 8, troops commenced the search and found 2 bodies, heavy weapons, explosives & magazines. The search still continues: Brigadier P Acharya, Commander 13 Sector Rashtriya Rifles pic.twitter.com/JV8N8Usb7T — ANI (@ANI) January 8, 2023

લગભગ 7:45 વાગ્યે ઘૂસણખોરી કરનારા આતંકવાદીઓ તરફથી જોરદાર વિસ્ફોટ થયો. આ પછી, સવારે લગભગ 7.50 વાગ્યે, સૈનિકોએ વાડની નજીક હિલચાલ જોઈ. આના પર આતંકીઓએ નિશાન બનાવીને ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું હતું. જ્યારે ગોળીબાર બંધ થયો, ત્યારે સૈનિકોએ તેમને ભાગી ન જાય તે માટે ફરીથી ઘેરો ઘાલ્યો. આ દરમિયાન, વિસ્તાર પર કડક નજર રાખવા માટે ક્વોડકોપ્ટર અને અન્ય સાધનો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા.

Jammu & Kashmir | Large quantities of war-like stores, clothing & sustenance material were recovered from a jungle near LOC. Major weapons & equipment were recovered from the backpacks: Commander Krishna Ghati Brigade, Brigadier R Krishnan on Dec 29 infiltration attempt pic.twitter.com/ySFOIG8mAn — ANI (@ANI) January 8, 2023

સૈન્ય પ્રવક્તાએ વધુમાં જણાવ્યું કે સૈનિકો દ્વારા રવિવારે રાત્રે 2 વાગ્યે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. અત્યાર સુધીની તપાસમાં બે મૃતદેહો, હથિયાર, મેગેઝીન, દારૂગોળો અને અન્ય સામગ્રી મળી આવી છે. જપ્ત કરાયેલા શસ્ત્રો અને દારૂગોળામાં એક AK-47 રાઈફલ, 21 કારતુસ અને બે મેગેઝીન સાથેની એક મોડિફાઈડ AK-56 રાઈફલ, એક મેગેઝીન સાથેની એક ચાઈનીઝ પિસ્તોલ અને પાંચ કારતૂસ, બે ચાઈનીઝ હેન્ડ ગ્રેનેડ, બે ઉચ્ચ વિસ્ફોટક આઈઈડી અને એક મોબાઈલ ફોનનો સમાવેશ થાય છે. પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે. સર્ચ ઓપરેશન હજુ ચાલુ છે.

Weapons & equipment like 2 pistols, 2 US-made night vision goggles, 1 binocular, 1 camcorder with pictures of terrorist & their training, combat dresses, warm clothing, etc. With the quick action of alert troops, major infiltration was stopped: Commander Krishna Ghati Brigade — ANI (@ANI) January 8, 2023

સૈન્યના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, અગાઉ 29 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ, કૃષ્ણા ઘાટી સેક્ટરમાં નિયંત્રણ રેખા પર તૈનાત સૈનિકોએ નિયંત્રણ રેખા પારથી ઘૂસણખોરી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા ત્રણ આતંકવાદીઓની શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ જોઈ હતી. આ અંગે જવાનો દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન આતંકીઓ જંગલમાં ભાગી ગયા હતા.

J&K | Various designs of the terrorists to disrupt peace in the Poonch & Rajouri districts were thwarted successfully. The Indian Army continues to remain alert on LOC: Commander Krishna Ghati Brigade, Brigadier R Krishnan on Dec 29 infiltration attempt pic.twitter.com/zbOkLHvajo — ANI (@ANI) January 8, 2023

આ પછી 30 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ આ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. અહીંથી બે પિસ્તોલ, ત્રણ મેગેઝીન, 24 કારતૂસ, એકે-47 રાઈફલના 30 કારતૂસ, નાઈટ વિઝન ગોગલ્સ, કટરો, શિયાળાના કપડા, રબરના મોજા અને લાંબા સમય સુધી ટકી શકે તેટલી ખાદ્ય સામગ્રી મળી આવી હતી.