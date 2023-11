જમ્મુ-કાશ્મીરના રાજૌરીમાં આતંકવાદીઓ સાથેની અથડામણમાં બે જવાન શહીદ

-કાશ્મીરના રાજૌરી જિલ્લામાં બુધવારે આતંકવાદીઓ સાથેની અથડામણમાં સેનાના બે જવાન શહીદ થયા હતા. પોલીસે જણાવ્યું કે સુરક્ષા દળોએ ઘટનાસ્થળે બે આતંકીઓને ઘેરી લીધા છે.

Another Army personnel killed in encounter with terrorists in Jammu and Kashmir’s Rajouri; toll now 3, including two captains: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2023