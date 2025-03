ભારતે અમેરિકા સામે ખાલિસ્તાની સંગઠન શીખ ફોર જસ્ટિસનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો

અમેરિકાના નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટર (DNI) તુલસી ગબાર્ડની ભારત મુલાકાત દરમિયાન, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે અમેરિકામાં સક્રિય ખાલિસ્તાની સંગઠન ‘શીખ્સ ફોર જસ્ટિસ’ (SFJ) ની ભારત વિરોધી પ્રવૃત્તિઓનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતે અમેરિકા પાસેથી આ ગેરકાયદેસર સંગઠન સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. અહેવાલ છે કે સંરક્ષણ પ્રધાને અમેરિકી વહીવટીતંત્રને નક્કર પગલાં લેવા વિનંતી કરી છે.

Happy to have met the US Director of National Intelligence Ms @TulsiGabbard in New Delhi. We discussed a wide range of issues which include defence and information sharing, aiming to further deepen the India-US partnership. pic.twitter.com/DTUgJIgeCN

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 17, 2025