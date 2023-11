વિદેશ મંત્રાલયે પન્નુ કેસમાં ભારતીય વિરુદ્ધના કેસને ચિંતાજનક ગણાવ્યો

ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે ખાલિસ્તાની અલગતાવાદી નેતા ગુરપતવંત સિંહ પન્નુની હત્યાના કથિત ષડયંત્રના સંબંધમાં ભારતીય નાગરિક વિરુદ્ધ યુએસમાં કેસ દાખલ કરવાને ચિંતાજનક ગણાવ્યું છે અને સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે તે સરકારની નીતિઓની વિરુદ્ધ છે. ભારત. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ ગુરુવારે બપોરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સમગ્ર મામલાને ભારત સરકારની નીતિની વિરુદ્ધ ગણાવ્યો હતો. અરિંદમ બાગચીએ ગુરુવારે બપોરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘અમે અગાઉ કહ્યું હતું તેમ, દ્વિપક્ષીય સુરક્ષા સહયોગ પર યુએસ સાથે ચર્ચા દરમિયાન, યુએસ પક્ષે સંગઠિત ગુનેગારો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચેના જોડાણથી સંબંધિત કેટલાક ઇનપુટ્સ શેર કર્યા હતા. અમે આવા ઇનપુટને ખૂબ જ ગંભીરતાથી અને ઉચ્ચ સ્તરે લઈએ છીએ. કેસના તમામ પાસાઓની તપાસ માટે એક સ્તરીય તપાસ સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે.

Matter of concern: India on US charging Indian national in case relating to plot to kill separatist

Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts #PTIVideos @PTI_News pic.twitter.com/4n7azUosZx

— PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) November 30, 2023