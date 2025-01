IND vs ENG : ત્રીજી ટી20માં ઈંગ્લેન્ડે ભારતને 26 રને હરાવ્યું

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે 5 મેચની T20 શ્રેણીની ત્રીજી મેચ રાજકોટના નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતીય બેટિંગ ખૂબ જ નબળી રહી હતી, જેના કારણે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ શ્રેણીમાં વાપસી કરવામાં સફળ રહી હતી. શ્રેણીની પહેલી બે મેચમાં ઇંગ્લેન્ડને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરંતુ રાજકોટ મેચ જીતીને, તેઓએ શ્રેણી 1-2 થી આગળ લાવી દીધી છે. આ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડે ખૂબ જ આર્થિક બોલિંગ કરી અને ભારતીય બેટ્સમેન રન માટે સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા.

Jos Buttler and Co put in an all-round shift to pull one back in the T20I series against India 🙌#INDvsENG https://t.co/PGwjIO4Rh9

— ICC (@ICC) January 28, 2025