ધ ફેમિલી મેન 3 નું ધમાકેદાર ટ્રેલર રિલીઝ

ચાહકોની વર્ષોની રાહ જોયા પછી, ‘ધ ફેમિલી મેન’ આખરે આ મહિને તેની શક્તિશાળી ત્રીજી સીઝન સાથે પરત ફરી રહી છે. મનોજ બાજપેયી અભિનીત આ સ્પાય થ્રિલર વેબ સિરીઝમાં ઘણા નવા ચહેરાઓ છે, જે તેને જોવાનું વધુ આનંદપ્રદ બનાવે છે.
નિર્માતાઓ ‘ધ ફેમિલી મેન’ વિશે એક પછી એક અપડેટ્સ જાહેર કરી રહ્યા છે. રિલીઝ તારીખ જાહેર કર્યા પછી, પ્રાઇમ વિડિયોએ તાજેતરમાં બહુપ્રતિક્ષિત વેબ સિરીઝ ‘ધ ફેમિલી મેન 3’ નું ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું છે. આ થોડા મિનિટના ટ્રેલરમાં દરેક દ્રશ્ય દર્શકોને વ્યસ્ત રાખશે તે ખાતરી છે.
‘ધ ફેમિલી મેન’ સીઝન 3 નું ટ્રેલર મનોજ બાજપેયીના પ્રિય, શ્રીકાંત તિવારી સાથે શરૂ થાય છે, જે તેમના પુત્રને જણાવે છે કે તે એક એજન્ટ છે. આ ખુલાસા સાથે, શ્રીકાંત તિવારી, જે વર્ષોથી પોતાની ઓળખ છુપાવીને ગુપ્તચર સેવા માટે કામ કરી રહ્યો છે, અને તેનો પરિવાર પણ ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યો છે.
ટ્રેલરમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે દેશની સુરક્ષા માટે જવાબદાર શ્રીકાંત તિવારી વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવે છે અને પોલીસની નજરમાં તેને મોસ્ટ વોન્ટેડ ગુનેગાર જાહેર કરવામાં આવે છે. શ્રીકાંત તિવારી સમજે છે કે કોઈ સંગઠન મોટી રમત રમી રહ્યું છે, જ્યારે બીજી તરફ, નિમ્રિત કૌર ‘મીરા’ તરીકે પ્રવેશ કરે છે, જે ઉત્તર પૂર્વના સૌથી મોટા ડ્રગ સ્મગલર (જયદીપ અહલાવંત) સાથે હાથ મિલાવે છે.