ટી-સિરીઝે કુણાલ કામરાને મોકલી નોટિસ તો આપ્યો વળતો જવાબ

સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયન કુણાલ કામરાની મુશ્કેલીઓ અટકવાનું નામ જ નથી લેતી. પોલીસે સમન્સ નોટિસ પાઠવ્યા પછી, હવે બીજી એક નોટિસે કુણાલને પરેશાન કરી દીધો છે. આ નોટિસ ટી-સિરીઝ તરફથી આવી છે જેમાં કુણાલની ​​પેરોડી પર કોપીરાઈટનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. જેની માહિતી કુણાલ કામરાએ પોતે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરી છે. કુણાલે પણ ટી-સિરીઝને પોતાનો જવાબ આપ્યો છે.

X પર કટાક્ષ કરતાં કુણાલ કામરાએ લખ્યું,“નમસ્તે @TSeries, કઠપૂતળી બનવાનું બંધ કરો. પેરોડી અને વ્યંગ્ય કાયદેસર રીતે વાજબી ઉપયોગ હેઠળ આવે છે. મેં ગીતના શબ્દો કે મૂળ વાદ્યનો ઉપયોગ કર્યો નથી. જો તમે આ વિડિઓ દૂર કરો છો, તો દરેક કવર ગીત/નૃત્ય વિડિઓ દૂર થઈ શકે છે. ક્રિએટર કૃપા કરીને આના પર ધ્યાન આપો. ભારતમાં દરેક એકાધિકાર માફિયાથી ઓછો નથી, તેથી કૃપા કરીને તેને દૂર કરવામાં આવે તે પહેલાં તેને જુઓ/ડાઉનલોડ કરો.’

Hello @TSeries, stop being a stooge.

Parody & Satire comes under fair use Legally.

I haven’t used the lyrics or the original instrumental of the song.

If you take this video down every cover song/dance video can be taken down.

Creators please take a note of it.

Having said… pic.twitter.com/Q8HXl1UhMy

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) March 26, 2025