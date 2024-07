બીજી T20માં ભારતે શ્રીલંકાને 7 વિકેટે હરાવ્યું

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 સીરીઝની બીજી મેચ પલ્લેકલેના પલ્લેકલે ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. વરસાદથી પ્રભાવિત આ મેચમાં અમે 7 વિકેટે જીત મેળવીને શ્રેણી જીતી લીધી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ 2-0ની અજેય સરસાઈ મેળવી લીધી છે. આ મેચમાં ભારતીય બોલરોનું જોરદાર પ્રદર્શન જોવા મળ્યું અને પછી બેટ્સમેનોએ ટીમને જીત સુધી પહોંચાડી. આ સાથે જ સૂર્યકુમાર યાદવ અને ગૌતમ ગંભીરનો યુગ વિજય સાથે શરૂ થયો છે.

Secured the T20I series with a game to spare! 🙌 Top effort from our boys! Ravi Bishnoi spun the ball both ways and consistently troubled the batters – a well deserved 3-fer for the youngster! 🔥 Eyes on the 3rd T20I as we look to seal a series whitewash!@BCCI || #SLvIND pic.twitter.com/8RBLj46fxY

— Jay Shah (@JayShah) July 28, 2024