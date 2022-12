SCના જસ્ટિસ બેલા ત્રિવેદીએ બિલકીસ બાનો કેસની સુનાવણીમાંથી પોતાને કર્યા

સુપ્રીમ કોર્ટ મંગળવારે ગુજરાત રમખાણો પીડિતા બિલ્કિસ બાનોની અરજી પર સુનાવણી કરી શકી ન હતી. 2 જજની બેન્ચના સભ્ય જસ્ટિસ બેલા ત્રિવેદીએ સુનાવણીમાંથી પોતાને અલગ કરી લીધા છે. હવે આ મામલાની સુનાવણી અલગ બેંચમાં થશે.

Supreme Court judge, Justice Bela M Trivedi recuses herself from hearing the plea filed by Bilkis Bano, challenging the pre-mature release of 11 convicts, who had gangraped her and murdered her family members during the 2002 Godhra riots. pic.twitter.com/aCHbLDO1nt

