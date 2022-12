શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ રાજ કુન્દ્રાને SCમાંથી આગોતરા જામીન મળ્યા

બિઝનેસમેન અને અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ રાજ કુન્દ્રાને પોર્નોગ્રાફી કેસમાં મંગળવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી મોટી રાહત મળી છે. કોર્ટે આ કેસમાં રાજ કુન્દ્રા સહિત અન્ય ચારને આગોતરા જામીન આપ્યા છે. કોર્ટમાંથી રાહત મેળવનારા અન્ય આરોપીઓમાં અભિનેત્રી શર્લિન ચોપરા અને પૂનમ પાંડેનો સમાવેશ થાય છે. આ મામલામાં તેની સામે અશ્લીલ વીડિયો ફેલાવવાના આરોપમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

Supreme Court grants anticipatory bail to businessman and Bollywood actor Shilpa Shetty's husband Raj Kundra, models Sherlyn Chopra and Poonam Pandey and one Umesh Kamat in a case relating to creating obscene content and showing it on OTT platforms. pic.twitter.com/1JYOlRcJ7K

— ANI (@ANI) December 13, 2022