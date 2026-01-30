સુનીલ શેટ્ટીએ પોતાના દીકરાની’બોર્ડર 2′ જોઈ નથી, બેઠા રહ્યા સિનેમાની બહાર

સુનીલ શેટ્ટીની પત્ની માના શેટ્ટી, પુત્રી આથિયા શેટ્ટી અને જમાઈ કેએલ રાહુલે અહાન શેટ્ટી સાથે ફિલ્મ જોઈ હતી. આ દરમિયાન બોલિવૂડ અભિનેતા સુનીલ શેટ્ટીએ હજુ સુધી “બોર્ડર 2” જોઈ નથી અને તેની પાછળનું કારણ પણ તેમણે જણાવ્યું છે.
1997માં આવેલી જેપી દત્તાની કલ્ટ ક્લાસિક વોર ફિલ્મ “બોર્ડર” માં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર અભિનેતા સુનીલ શેટ્ટીએ જાણી જોઈને “બોર્ડર 2” ન જોવાનો નિર્ણય લીધો છે, ભલે તેમનો પુત્ર અહાન શેટ્ટી સની દેઓલ, દિલજીત દોસાંઝ અને વરુણ ધવન સાથે આ ફિલ્મની સિક્વલમાં કામ કરી રહ્યો હોય. સુનીલ ગયા અઠવાડિયે ફિલ્મના પ્રીમિયરમાં પોતાના પુત્ર અહાનને સપોર્ટ કરવા માટે હાજર રહ્યા હતાં. પરંતુ તેમણે જાણી જોઈને થિયેટર હોલની બહાર રહેવાનું પસંદ કર્યું જ્યાં તેમની પત્ની માના શેટ્ટી, પુત્રી આથિયા શેટ્ટી અને જમાઈ કેએલ રાહુલે અહાન સાથે ફિલ્મ જોઈ હતી.
સુનિલ શેટ્ટીએ બોર્ડર 2 કેમ ન જોઈ
મિડ-ડે સાથેની એક મુલાકાતમાં સુનિલ શેટ્ટીએ કહ્યું, “હું સાડા ત્રણ કલાક સુધી થિયેટરની બહાર બેસી રહ્યો, લોકોને મળ્યો અને બધાના વખાણ સાંભળ્યા.” ત્યારબાદ તેમણે ફિલ્મથી દૂર રહેવાના પોતાના નિર્ણય પાછળનું કારણ સમજાવ્યું. અભિનેતાએ ખુલાસો કર્યો કે તેમણે તેમના પુત્રની સફળતા માટે વ્યક્તિગત પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. પોતાની પ્રતિજ્ઞા વિશે સુનિલે કહ્યું,”પહેલા દિવસથી જ મેં કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી તે વિશ્વભરમાં ₹500 કરોડની કમાણી ન કરે ત્યાં સુધી હું બોર્ડર 2 નહીં જોઉં. મેં આ પ્રતિજ્ઞા અહાન માટે લીધી હતી. મેં હજુ સુધી એક પણ ફ્રેમ જોઈ નથી. મને ખોટું ન સમજો, આ ઘમંડની વાત નથી.”
બોર્ડરમાં આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ ભૈરોન સિંહ રાઠોડની ભૂમિકા ભજવનાર સુનિલ શેટ્ટીએ અહાનના અભિનય અને ફિલ્મને મળતા પ્રતિસાદમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું,”મને આશા છે કે તે ₹500 કરોડનો આંકડો પાર કરશે. જેમણે પણ બોર્ડર 2 જોઈ છે તેમને તે ગમી છે. તેમણે અહાનના અભિનયની પ્રશંસા કરી છે. મને ખુશી છે કે ધુરંધર પછી બીજી કોઈ હિન્દી ફિલ્મે આટલું સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.”
સુનિલ શેટ્ટી કોની સાથે બોર્ડર 2 જોવા માંગે છે?
અભિનેતાએ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તે ફિલ્મ કયા દિવસે જોશે તેના માટે તેણે પહેલાથી જ યોજનાઓ બનાવી લીધી છે. તેણે કહ્યું, “હું તેને અહાન, તેના મિત્રો અને મારા પરિવાર સાથે જોઈશ. હું સની પાજી, વરુણ અને તે બધાને મારી સાથે લઈ જઈશ. કદાચ આ તેમનો બીજો સમય હશે, પરંતુ મારા માટે આ પહેલો હશે. મને ખબર નથી કે તે પછી હું તેને કેટલી વાર જોઈશ. મને હંમેશા અહાન અને તેના નિર્ણયો પર ગર્વ રહ્યો છે. તેને ખાતરી હતી કે બોર્ડર 2 એ જ ફિલ્મ છે જે તે કરવા માંગતો હતો.”
બોર્ડર 2 બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન
Sacnilkના જણાવ્યા અનુસાર, અનુરાગ સિંહ દ્વારા દિગ્દર્શિત બોર્ડર 2 એ પ્રજાસત્તાક દિવસના લાંબા સપ્તાહના અંતે ₹100 કરોડનો આંકડો પાર કર્યો. જોકે, કેટલાક દિવસોમાં કલેક્શનમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો. ફિલ્મે તેના પહેલા સોમવારે ભારતમાં ₹20 કરોડની કમાણી કરી હતી, ત્યારબાદ મંગળવારે અંદાજિત ₹13 કરોડની કમાણી કરી હતી. આ સાથે, છ દિવસ પછી ફિલ્મનું કુલ ઈન્ડિયા નેટ કલેક્શન ₹213 કરોડ પર પહોંચી ગયું.