સુખવિંદર સુખુએ કોંગી નેતાઓ સાથે રાજ્યપાલને મળી સરકાર બનાવવાનો કર્યો દાવો

શનિવારે હિમાચલ પ્રદેશમાં સીએમના નામની જાહેરાત સાથે જ સરકાર બનાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. નામાંકિત મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુ અને અન્ય કોંગ્રેસી નેતાઓ હિમાચલ પ્રદેશના રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને મળ્યા અને સરકાર રચવાનો દાવો કર્યો. જેમાં કોંગ્રેસના સુપરવાઈઝર ભૂપેશ બઘેલ, પ્રદેશ પ્રભારી રાજીવ શુક્લા, ભૂપેન્દ્ર સિંહ હુડ્ડા, પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પ્રતિભા સિંહ સામેલ હતા.

Himachal Pradesh CM-designate Sukhwinder Singh Sukhu, state Congress chief Pratibha Virbhadra Singh, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel and other Congress leaders meet Himachal Pradesh Governor RV Arlekar at Raj Bhawan to stake claim to form the Government in the state. pic.twitter.com/IYk7dFX0zy

— ANI (@ANI) December 10, 2022