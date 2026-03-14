હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ભારતીય જહાજોને લીલી ઝંડી, ઈરાને કહ્યું – ભારત અમારો મિત્ર

પર્શિયન ગલ્ફ વિસ્તારમાં વધતા તણાવ વચ્ચે ભારત માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમુદ્રી માર્ગોમાંથી એક ગણાતા હોર્મુઝ જળસંધિ અંગે ઈરાન તરફથી ભારત માટે સકારાત્મક સંકેત આપવામાં આવ્યા છે. ઈરાનના રાજદૂતે જણાવ્યું છે કે ભારત તેમનો મિત્ર દેશ છે અને ભારતીય જહાજોને આ મહત્વપૂર્ણ સમુદ્રી માર્ગમાંથી સુરક્ષિત પસાર થવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે.
ભારતમાં ઈરાનના રાજદૂત Mohammad Fathaliએ મીડિયા સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે ભારત અને ઈરાન વચ્ચે લાંબા સમયથી મિત્રતા અને સહકારના સંબંધો રહ્યા છે. આ કારણે વર્તમાન તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ ઈરાન ભારત પ્રત્યે સકારાત્મક વલણ રાખે છે. તેમણે જણાવ્યું કે ટૂંક સમયમાં આ મુદ્દે પરિસ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.
વિશ્વભરમાં સમુદ્રી સુરક્ષા અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે કારણ કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના કારણે ઘણા દેશો અને શિપિંગ કંપનીઓ આ માર્ગની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. આવા સમયે ઈરાનના આ નિવેદનને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે ભારત માટે આ માર્ગ ઊર્જા અને વેપાર બંને દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્વનો છે.
જ્યારે પત્રકારોએ સીધો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે શું ભારતીય જહાજોને Strait of Hormuzમાંથી સુરક્ષિત રસ્તો મળશે, ત્યારે રાજદૂતે સકારાત્મક જવાબ આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે ભારત ઈરાનનો મિત્ર દેશ છે અને આ કારણે આ દિશામાં ટૂંક સમયમાં અનુકૂળ નિર્ણય આવી શકે છે. તેમના નિવેદનથી એવો સંકેત મળ્યો છે કે ઈરાન ભારતીય જહાજોની અવરજવર માટે આ સમુદ્રી માર્ગ ખુલ્લો રાખવા તૈયાર છે.