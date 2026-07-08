શેરબજારમાં મોટો ભૂકંપ: ટ્રમ્પના એક નિવેદનથી સેન્સેક્સમાં 1900 પોઈન્ટનો કડાકો

શેરબજારમાં અચાનક ભારે કોહરામ (Stock Market Crash) મચી ગયો છે. સપ્તાહના ત્રીજા કારોબારી દિવસે એટલે કે બુધવારે બજાર ઘટાડા સાથે લાલ નિશાન પર ખૂલ્યા બાદ, છેલ્લા કલાકના ટ્રેડિંગમાં મોટો ભૂકંપ આવ્યો હતો. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) નો 30 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 1900 પોઈન્ટથી વધુ, જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નો 50 શેરવાળો ઈન્ડેક્સ નિફ્ટી 550 પોઈન્ટથી વધુ ગગડી ગયો હતો. લાર્જકેપ, મિડકેપથી લઈને સ્મોલકેપ સુધીના તમામ શેરોમાં સાર્વત્રિક કડાકો જોવા મળ્યો છે. આ ઐતિહાસિક ઘટાડાનું સીધું કનેક્શન અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ઈરાન અંગેના એક નિવેદન સાથે હોવાનું સામે આવ્યું છે.
લાલ નિશાન પર ઓપનિંગ બાદ માર્કેટ ક્રેશ થયું
બુધવારે ભારતીય શેરબજારની શરૂઆત જ નબળાઈ સાથે થઈ હતી. બીએસઈનો સેન્સેક્સ તેના અગાઉના બંધ 78,180 ની સરખામણીએ ઘટાડા સાથે ખૂલ્યો હતો અને શરૂઆતની માત્ર 5 મિનિટના કારોબારમાં જ તે 550 પોઈન્ટથી વધુ તૂટી ગયો હતો. ત્યારબાદ લાંબા સમય સુધી બજાર સામાન્ય ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થતું રહ્યું હતું, પરંતુ બપોરે 2.37 વાગ્યાની આસપાસ અચાનક સેન્સેક્સ આશરે 1900 પોઈન્ટ તૂટીને 76,277 ના સ્તર પર આવી ગયો હતો. સેન્સેક્સની જેમ જ નિફ્ટી ઈન્ડેક્સની સ્થિતિ પણ અત્યંત ખરાબ રહી હતી. એનએસઈ નિફ્ટી તેના અગાઉના બંધ 24,398 ની સામે ખૂલતાની સાથે જ ઘટીને 24,259 પર આવી ગયો હતો અને જોતજોતામાં ઘટાડાની સ્પીડ તેજ થઈ ગઈ હતી. નિફ્ટી 550 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 23,845 પર કારોબાર કરતો જોવા મળ્યો હતો.
ટ્રમ્પે ઈરાન અંગે શું કહ્યું કે બજાર ધડાધડ તૂટ્યું?
શેરબજારમાં આ મોટો કડાકો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એ નિવેદન બાદ આવ્યો છે, જેમાં તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, “હું ઈરાન સાથે કોઈ પણ પ્રકારની નવી ડીલ કરવા માંગતો નથી. ઈરાન સાથે કરારનો સમય હવે પૂરો થઈ ચૂક્યો છે અને તેની સાથે વાતચીત કરવી એ સમયનો બગાડ છે.” ટ્રમ્પ અહીં જ ન અટક્યા, તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, “ઈરાનીઓ બીમાર લોકો છે. હું તેમની સાથે કોઈ કરાર કરવા નથી માંગતો. ઈરાન સાથે કોઈ નવી સમજૂતી કરવાની મારી કોઈ ઈચ્છા નથી અને આ મુદ્દો હવે કાયમ માટે ખતમ થઈ ગયો છે.”
કાચા તેલ (Crude Oil) ના ભાવમાં ભડકો
ટ્રમ્પના આ કડક વલણની સીધી અસર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની કિંમતો પર જોવા મળી છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ (Brent Crude) ની કિંમત અચાનક 6.50% ના જોરદાર ઉછાળા સાથે બેરલ દીઠ 79 Dollar ની નજીક પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે WTI Crude Price પણ આ તેજી સાથે ફરી એકવાર 75 Dollar ના સ્તરને પાર કરી ગઈ છે.
ચોતરફ વેચવાલી: મોટા સ્ટોક્સ ધોવાયા
બજાર ક્રેશ થવાની સાથે જ દરેક કેટેગરીના શેરોમાં ભારે વેચાણ જોવા મળ્યું હતું. BSE ની લાર્જકેપ કેટેગરીમાં સામેલ તમામ 30 શેરો લાલ નિશાન પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. જેમાં મુખ્યત્વે IndiGo Share (5.50%), Maruti Share (4.60%), HUL Share (3.50%), Bajaj Finance Share (3.48%), M&M Share (3.20%), Asian Paints Share (3%) અને BEL Share (2.90%) ઘટીને બંધ થયા હતા. આ ઉપરાંત HDFC Bank, Axis Bank, ICICI Bank, SBI, Reliance, Adani Ports, HCL અને TCS જેવા દિગ્ગજ સ્ટોક્સ પણ 2% થી વધુ તૂટ્યા હતા.