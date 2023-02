મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં મુકવામાં આવશે સચિનનું સ્ટેચ્યું

ક્રિકેટના ભગવાન કહેવાતા સચિન તેંડુલકરને તેના 50માં જન્મદિવસ પર એક ખાસ ભેટ મળવા જઈ રહી છે. તેમની પ્રતિમા મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. સચિનની નિવૃત્તિના દસ વર્ષ બાદ તેને આ વિશેષ સન્માન મળી રહ્યું છે. સચિને આ મેદાન પર પોતાની કારકિર્દીની છેલ્લી મેચ રમી હતી અને અહીંથી જ તેણે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. સચિનની પ્રતિમાનું અનાવરણ તેના 50મા જન્મદિવસે 23 એપ્રિલે અથવા આ વર્ષે યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કરવામાં આવી શકે છે. સચિને પોતે નક્કી કર્યું છે કે સચિનની પ્રતિમા ક્યાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. આ માટે તે પત્ની અંજલિ સાથે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ પહોંચ્યો હતો. આ દરમિયાન મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ અમોલ કાલે પણ સ્ટેડિયમમાં હાજર હતા.

#WATCH | Mumbai: On his life-size statue being erected inside Wankhede stadium by MCA, Cricket legend Sachin Tendulkar says, "Pleasant surprise. My career started here. It was a journey with unbelievable memories. Best moment of my career came here when we won 2011 World Cup…" pic.twitter.com/OAHPP7QkSB

— ANI (@ANI) February 28, 2023