World Cup 2023 : શ્રીલંકાએ ઈંગ્લેન્ડને 8 વિકેટે હરાવ્યું, સેમી ફાઈનલની રેસમાંથી બહાર

ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઈંગ્લેન્ડને વર્લ્ડ કપ 2023માં વધુ એક શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. શ્રીલંકાએ શાનદાર દેખાવમાં ઈંગ્લેન્ડને 8 વિકેટથી હરાવ્યું અને ટુર્નામેન્ટમાં તેની બીજી જીત નોંધાવી. શ્રીલંકાએ સતત બીજી મેચ જીતી હતી. ઈંગ્લેન્ડની 5 મેચમાં આ ચોથી હાર છે. બેંગલુરુમાં રમાયેલી આ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા માત્ર 156 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ શ્રીલંકાએ આ લક્ષ્યાંક 26 ઓવરમાં હાંસલ કરી લીધો હતો. શ્રીલંકાની આ જીતમાં ફાસ્ટ બોલર લાહિરુ કુમારા અને ઓપનર પથુમ નિસાન્કાએ મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. હંમેશની જેમ ચાહકો એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રનના વરસાદની અપેક્ષા રાખતા હતા. પછી જ્યારે ઈંગ્લેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરવાનું પસંદ કર્યું ત્યારે આ અપેક્ષાઓ વધુ વધી ગઈ. પરંતુ ખરાબ ફોર્મમાંથી પસાર થઈ રહેલી ઈંગ્લેન્ડ આ તકનો ફાયદો ઉઠાવી શકી ન હતી. વર્લ્ડકપ પહેલા સૌથી ખતરનાક ગણાતી બેટિંગ લાઇન અપ સૌથી ખરાબ સાબિત થઈ છે અને સતત રન માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે. બેંગલુરુમાં તેની હદ થઈ ગઈ છે.

Sri Lanka have upended a strong England lineup to keep their #CWC23 semi-finals qualification hopes alive 👌

With this, they have triumphed in their last five @cricketworldcup encounters against England 🎇#ENGvSL 📝: https://t.co/EA0PaK6O4w pic.twitter.com/aFf98DTRpL

— ICC (@ICC) October 26, 2023