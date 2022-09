ટેનિસ ખેલાડી લિયેન્ડર પેસના કોચ નરેશકુમારનું નિધન

નવી દિલ્હીઃ દિગ્ગજ ટેનિસ ખેલાડી અને ભૂતપૂર્વ ડેવિસ કપ કેપ્ટન નરેશકુમારનું કોલકાતામાં નિધન થયું છે. તેઓ 93 વર્ષના હતા. તેઓ ઓલિમ્પિક મેડલિસ્ટ ટેનિસ ખેલાડી લિયેન્ડર પેસના મેન્ટર હતા. તેમના પરિવારમાં પત્ની સુનીતા, પુત્ર અર્જુન, પુત્રી ગીતા તથા પ્રેહ છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નરેશકુમારના નિધન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે અને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

1952માં ડેવિસ કપમાં ડેબ્યુ કરવાવાળા નરેશે તેમની કેરિયરમાં 101 વિમ્બલ્ડન મેચ રમી હતી. વર્ષના ત્રીજા ગ્રાન્ડ સ્લેમના ચોથા રાઉન્ડ સુધી પહોંચવાની તેમની કેરિયરમાં સૌથી મોટી સફળતા છે. તે ગયા સપ્તાહે ઉંમર અને આરોગ્ય સંબંધી સમસ્યાઓથી ઝઝૂમી રહ્યા હતા.

Shri Naresh Kumar will be remembered for his pioneering contribution to Indian sports. He played a major role in popularising tennis. In addition to being a great player he was also an exceptional mentor. Pained by his demise. Condolences to his family and friends. Om Shanti.

તેમણે તેમની કેરિયરમાં પાંચ સિંગલ ટ્રોફી જીતી હતી, જેમાં આઇરિશ ચેમ્પિયનશિપ (1952, 1953), વેલ્શ ચેમ્પિયનશિપ (1952), ફ્રિંટન-ઓન-સી એસેક્સ ચેમ્પિયનશિપ (1957) અને વેંગેન ટુર્નામેન્ટ (1958)નું ટાઇટલ જીત્યું હતું. તેમણે નરેશને 1969માં એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં છેલ્લી ટુર્નામેન્ટ રમી હતી.

We have come to know about the sad demise of Indian Tennis Legend and former Davis Cup Captain Naresh Kumar. It's an irreparable loss to Indian Tennis. We pray for his eternal peace and our deepest condolences to his family, friends and fans around the world.#Team_AITA. pic.twitter.com/n5PuTI9evT

