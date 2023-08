જસપ્રીત બુમરાહ કહે છે, વિશ્વ કપ માટે સજ્જ છું

નવી દિલ્હીઃ જસપ્રીત બુમરાહ 327 દિવસ પછી સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટમાં પરત ફર્યો છે. પીઠની ઇજાને લીધે ક્રિકેટથી દૂર રહ્યા પછી જસપ્રિત બુમરાહ હવે શાંત અને હળવા મૂડમાં છે. હાલ તે આયર્લેન્ડ સામેની ત્રણ T20 ઇન્ટરનેશનલ શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં તે ટીમ ઇન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે.

તે કહે છે કે મેં ક્યારેય વિચાર્યું ન હતું કે બધું પૂરું થઈ ગયું છે. હું કોઇ નકારાત્મક વિચારને બદલે એવું જ વિચારતો હતો કે મારી આ સમસ્યાને કેવી રીતે હલ કરવી અને કેવી રીતે ઝડપથી ક્રિકેટમાં પરત ફરવું.તે વધુમાં કહે છે કે ઇજાની ચિંતા કરવાને બદલે હું મારી સારવાર અને ફિટનેસ પર વધુ ધ્યાન આપતો હતો. કેવી રીતે ઝડપથી સ્વસ્થ અને ફિટ થઇ શકાય એ જ મારી પ્રાથમિકતા હતી. જ્યારે તમે ઇજાગ્રસ્ત થાય ત્યારે કેટલેક અંશે નિરાશા વ્યાપી જાય છે, પરંતુ શંકા રાખવાને બદલે હું વિચારતો રહ્યો કે હું કેવી રીતે ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ શકું અને કેવી રીતે ટીમ ઇન્ડિયાનો ભાગ બનું.

💬 💬 "Very happy to be back."

Captain Jasprit Bumrah – making a comeback – takes us through his emotions ahead of the #IREvIND T20I series. #TeamIndia | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/IR9Rtp26gi

— BCCI (@BCCI) August 17, 2023