ઓલિમ્પિક 2024: બે મેડલ જીતી મનુ ભાકરે રચ્યો ઇતિહાસ

પેરિસઃ ઓલિમ્પિક 2024માં ચોથા દિવસે મનુ ભાકર અને સરબજોત સિંહે ભારત માટે 10 મીટર એર પિસ્ટલ મિક્સ્ડ ટીમ ઇવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેમણે કોરિયન જોડીને માત આપી છે. એ સાથે ભારતને નામે હવે ઓલિમ્પિક 2024માં કુલ બે મેડલ થઈ ગયા છે. આ બંને મેડ બ્રોન્ઝ છે. જોકે ભારતને અન્ય ગેમ્સમાંથી પણ મેડલની અપેક્ષા છે.

ભારતની સાથે-સાથે મનુ ભાકર માટે 30 જુલાઈનો દિવસ ઐતિહાસિક રહ્યો છે. મનુ ભાકરે મેડલ જીતીને એક બહુ મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

🗓 𝗗𝗔𝗬 𝟰 𝗮𝗻𝗱 𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝘂! As we move on to day 4 of #Paris2024, here are some key events lined up for tomorrow 👇

🥉 Manu Bhaker and Sarabjot Singh stand a chance at bringing home a Bronze medal in the mixed team 10m Air… pic.twitter.com/fpXhqyyG27

