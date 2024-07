મનુ ભાકર પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં જીતી શકે છે ત્રીજો મેડલ

મનુ ભાકરે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં બીજો મેડલ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. પરંતુ, તે હવે શું કરી શકે છે તેની અસર વધુ શક્તિશાળી હોઈ શકે છે. મનુ ભાકર 2 મેડલથી ખુશ નથી. હવે તેનો ઈરાદો પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં પોતાની સફળતાને બીજા શિખરે લઈ જવાનો રહેશે. તે એવો મહાન રેકોર્ડ બનાવવા માંગશે, જેને તોડવો ભાગ્યે જ કોઈ ભારતીય માટે શક્ય હશે.

