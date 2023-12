અમિતાભ બચ્ચને ‘ઈન્ડિયન સ્ટ્રીટ પ્રીમિયર લીગ’ સ્પર્ધામાં ખરીદી ‘ટીમ મુંબઈ’

મુંબઈઃ ભારતમાં હવે ઈન્ડિયન સ્ટ્રીટ પ્રીમિયર લીગ (આઈએસપીએલ) સ્પર્ધા શરૂ થવાની છે. આ સ્પર્ધાની મેચ ટેનિસ બોલથી રમાશે અને T10 ટુર્નામેન્ટ – ટીમ દીઠ 10 ઓવરવાળી હશે. ભારતમાં આ પ્રકારની તે પહેલી જ સ્પર્ધા હશે. બોલીવુડ મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચને આ સ્પર્ધામાં ટીમ મુંબઈને ખરીદી છે.

ISPL સ્ટેડિયમની અંદર રમાશે. પ્રારંભિક સ્પર્ધા આવતા વર્ષની 2-9 માર્ચ દરમિયાન મુંબઈમાં રમાશે. સ્પર્ધામાં 6 ટીમ વચ્ચે કુલ 19 મેચો રમાશે. છ ટીમ હશેઃ મુંબઈ, હૈદરાબાદ, બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ, કોલકાતા અને શ્રીનગર.

81 વર્ષના અમિતાભનું કહેવું છે કે ‘આ સ્પર્ધા રોમાંચક અને ઉમદા કોન્સેપ્ટ છે. શેરીઓમાં, ગલીઓમાં અને કામચલાઉ હોમ-મેડ પિચ પર રમવાની ક્ષમતા ખેલાડીઓ આ સ્પર્ધામાં બતાવી શકશે.’

ટીમ શ્રીનગરની માલિકી અન્ય બોલીવુડ એક્ટર અક્ષયકુમારે ખરીદી છે. હૃતિક રોશને ટીમ બેંગલુરુ ખરીદી છે.

T 4864 – What an exciting and most noble, filled with courage and care, concept, the initiation of the ISPL – the Street Premier league !

An opportunity for them that exhibited their capacity on the streets, gullies and make shift home made pitches to play cricket , now to… pic.twitter.com/RtI0O6h8zl

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 18, 2023