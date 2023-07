ભારતીય ખેલાડીઓ બાર્બેડોસમાં દંતકથાસમાન બેટ્સમેન સર ગાર્ફિલ્ડ સોબર્સને મળ્યા

બ્રિજટાઉન (બાર્બેડોસ): રોહિત શર્માના નેતૃત્ત્વ હેઠળ ભારતીય ટીમના ખેલાડીઓ હાલ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના પ્રવાસે આવ્યા છે. તેઓ આ અઠવાડિયાના આરંભમાં બાર્બેડોસ આવી પહોંચ્યા હતા. બ્રિજટાઉન શહેરના કેન્સિંગ્ટન ઓવલ મેદાન પર ભારતીય ખેલાડીઓ ક્રિકેટ પ્રેક્ટિસ કરતા હતા અને વોલીબોલ રમતા હતા. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે બે-મેચની ટેસ્ટ સીરિઝની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 12 જુલાઈથી ડોમિનિકા ટાપુના રોસો શહેરના વિન્ડસર પાર્ક સ્ટેડિયમમાં રમાવાની છે.

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી સહિતના ભારતીય ખેલાડીઓ સ્ટેડિયમ ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દંતકથા સમાન બેટ્સમેન અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સર ગાર્ફિલ્ડ સોબર્સને મળ્યા હતા. ટીમના હેડ કોચ રાહુલ દ્રવિડે પ્રત્યેક ખેલાડીની સોબર્સ સાથે ઓળખાણ કરાવી હતી. 86 વર્ષના સોબર્સની સાથે એમના જીવનસાથી પણ હતાં. ભારતીય ક્રિકેટ કન્ટ્રોલ બોર્ડ (બીસીસીઆઈ)એ તે મુલાકાતનો એક વિડિયો તેના ટ્વિટર હેન્ડલ પર શેર કર્યો છે. બાર્બેડોસ સોબર્સનું વતન છે.

ડાબોડી બેટ્સમેન અને ડાબોડી સ્પિનર સોબર્સ એમની કારકિર્દીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વતી 93 ટેસ્ટ મેચ રમ્યા હતા. જેમાં તેમણે 26 સેન્ચુરી સહિત 8,032 રન કર્યા હતા. એમનો હાઈએસ્ટ સ્કોર 365* રન હતો, જે ઘણા વર્ષો સુધી અકબંધ રહ્યો હતો. બાદમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના જ બ્રાયન લારાએ (400*) તોડ્યો હતો. સોબર્સ 383 પ્રથમ કક્ષાની મેચોમાં પણ રમ્યા હતા. 1968ની 31 ઓગસ્ટે સોબર્સે સ્વોન્સી શહેરમાં ઈંગ્લિશ કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં નોટિંગહામશાયર ટીમના કેપ્ટન તરીકે રમતાં ગ્લેમોર્ગનના બોલર માલ્કમ નેશની એક જ ઓવરમાં છ બોલમાં છ સિક્સર મારી હતી.

In Barbados & in the company of greatness! 🫡 🫡#TeamIndia meet one of the greatest of the game – Sir Garfield Sobers 🙌 🙌#WIvIND pic.twitter.com/f2u1sbtRmP

