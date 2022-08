જાપાન, અમેરિકા પછી સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં નીરજે ફરી ઇતિહાસ રચ્યો

નવી દિલ્હીઃ ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન ભાલા ફેંક ખેલાડી નીરજ ચોપડાએ ફરી એક વાર ઇતિહાસ રચ્યો છે અને તે લુસાને ડાયમંડ લીગ 2022 જીતનાર પહેલો ભારતીય બની ગયો છે. નીરજે 89.08 મીટર પહેલો થ્રો ફેંકવાની સાથે લુસાને ડાયમંડ લીગ જીતી લીધી છે. એ સાથે તે સાત-આઠ સપ્ટેમ્બરે જ્યુરિચમાં ડાયમંડ લીગની ફાઇનલમાં પહોંચી ગયો છે. તે આ સફળતા હાંસલ કરનાર પહેલો ભારતીય છે.

આ સાથે તેણે હંગેરીની બુડાપેસ્ટમાં 2023માં થનારી વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ માટે પણ ક્વોલિફાય કરી લીધું છે. ચોપડા (24)એ આ પુરસ્કાર હાંસલ કરીને પહેલા પ્રયાસમાં 89.08 મીટર દૂર ભાલો ફેંક્યો હતો. એ તેની કરિયરનો ત્રીજો સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રયાસ છે. તે ઇજાને કારણે બર્મિઘહામમાં થયેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભાગ નહોતો લઈ શક્યો.

It was lovely to meet with IOC President Thomas Bach sir last night in Lausanne.

Thank you @Abhinav_Bindra sir for the picture 🙂 https://t.co/lcKumFlO44

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) August 27, 2022