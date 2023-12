સાઉથના સુપરસ્ટાર વિજય પર હુમલો, વીડિયો થયો વાયરલ

બોલિવૂડ સેલેબ્સ તેમની લોકપ્રિયતા માટે હેડલાઇન્સમાં રહે છે. તે પોતાની ફિલ્મો દ્વારા પણ ચર્ચામાં રહે છે. આ સિવાય ઘણી વખત તે આવું નિવેદન આપે છે અથવા એવું કૃત્ય કરે છે જે ચર્ચાનો વિષય બની જાય છે. જો કે, ક્યારેક એવું બને છે કે જ્યારે કોઈ મીડિયા વ્યક્તિત્વ સેલેબ્સને આવો પ્રશ્ન પૂછે છે, જેના કારણે તેઓ તેમનો ગુસ્સો ગુમાવી બેસે છે. પરંતુ ઘણી વખત આ સેલેબ્સ કોઈ કારણ વગર જાહેરમાં દુષ્કર્મનો શિકાર બની જાય છે. ગઈકાલનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં થલાપતિ વિજય વિજયકાંતને જોવા આવ્યા હતા. દરમિયાન ભીડમાંથી કોઈએ તેમના પર ચપ્પલ ફેંક્યું હતું. જોકે, ટોળાનો શિકાર બનેલા લોકોમાં વિજય એકલો નથી. આ પહેલા પણ ઘણા સ્ટાર્સ લોકોના ગુસ્સાનો શિકાર બની ચૂક્યા છે.

Actor #Vijay was attacked by some unidentified persons in the #Vijayakanth funeral place 💔#Captain #RIPVijayakanth pic.twitter.com/lmrmRr1WVR

— AK (@iam_K_A) December 29, 2023