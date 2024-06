સોનિયા ગાંધી બન્યા સંસદીય દળના અધ્યક્ષ

કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભા સાંસદ સોનિયા ગાંધી શનિવારે કોંગ્રેસ સંસદીય દળના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા. શનિવારે સંસદના સેન્ટ્રલ હોલમાં કોંગ્રેસ સંસદીય દળની બેઠક યોજાઈ હતી અને સોનિયા ગાંધીને સર્વસંમતિથી અધ્યક્ષ તરીકે ફરીથી ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. તેમના નામનો પ્રસ્તાવ કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ રાખ્યો હતો, જ્યારે ગૌરવ ગોગોઈ, તારિક અનવર અને કે સુધાકરને દરખાસ્તને સમર્થન આપ્યું હતું.

77 વર્ષીય સોનિયા ગાંધી ફેબ્રુઆરીમાં રાજ્યસભા માટે ચૂંટાયા હતા. અગાઉ, કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટી (CWC) એ સર્વસંમતિથી રાહુલ ગાંધીને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાની જવાબદારી સંભાળવા વિનંતી કરી હતી અને તેમણે પક્ષના ટોચના નેતાઓને કહ્યું હતું કે તેઓ આના પર “ખૂબ જ જલ્દી” નિર્ણય લેશે.

ઘણા લોકોએ અમારા માટે શોક સંદેશો લખ્યા હતાઃ સોનિયા

સંસદીય દળના નેતા તરીકે ચૂંટાયા બાદ પોતાના સંબોધનમાં સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે ઘણા લોકોએ અમારા માટે શોક સંદેશો લખ્યા હતા, પરંતુ અમે મલ્લિકાર્જુન ખડગેના મક્કમ નેતૃત્વમાં અડગ છીએ. ભારત જોડો યાત્રા અને ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા ખરેખર ઐતિહાસિક ચળવળો હતી જેણે અમારી પાર્ટીને તમામ સ્તરે પુનર્જીવિત કરી. રાહુલ ગાંધી અભૂતપૂર્વ વ્યક્તિગત, રાજકીય હુમલાઓ સામે લડવાની તેમની મક્કમતા અને નિશ્ચય માટે વિશેષ આભારને પાત્ર છે. સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે સંસદમાં કોંગ્રેસની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ભારત ગઠબંધનના ભાગીદારોની તાકાતથી પણ અમે મજબૂત થયા છીએ. કેટલાક ખૂબ અસરકારક રીતે પાછા આવ્યા છે.

